Ruchy maleństwa w 34. tygodniu ciąży

Reklama

Jestem w 33/34 tygodniu ciąży. Spodziewam się dziewczynki, która według USG jest długa (po tatusiu), ma długie nóżki i pewnie to jest jedną z przyczyn moich obaw, gdyż zauważyłam, że maleńka coraz mniej się rusza. Niepokoi mnie to troszkę dlatego pozwoliłam sobie napisać by uspokoić siebie. Jakie mogą być jeszcze inne przyczyny jej małej ruchliwości? Bardzo proszę o odpowiedź w mojej sprawie, gdyż bardzo się martwię. Pozdrawiam serdecznie.

Ilonka

W tym okresie ciąży dziecku jest dosyć ciasno. Dziecko jest zbyt duże, aby pływać swobodnie w płynie owodniowym. Stąd też ruchy płodu są powolniejsze i lepiej wyczuwalne. Płód bardziej przetacza się na boki niż macha nóżkami. Poza tym każde dziecko ma inny temperament. Jeśli lekarz w czasie wykonywania badania usg nie stwierdza nieprawidłowości, proszę się nie martwić. Proszę zastosować liczenie ruchów płodu.

Pozdrawiam serdecznie

Reklama

Celina Fręczko, położna