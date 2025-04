W pierwszej ciąży prawdopodobnie poczujesz je między 20. a 24. tygodniem. A gdy spodziewasz się kolejnego dziecka to trochę szybciej – ok. 17. tygodnia.

Jak to jest z tymi ruchami?

Twoje maleństwo zaczyna się jednak poruszać dużo wcześniej, niż jesteś w stanie to odczuć. Maluszek pręży się, jak określają to lekarze, już od 7.–8. tygodnia od poczęcia. Można to zaobserwować dzięki aparaturze USG. Już mniej więcej miesiąc później jest w stanie wykonać salto w tył lub przód. Osiąga też inną umiejętność związaną z pracą jego mięśni – marszczy czoło. Między 13. a 17. tygodniem uczy się ssać, ziewać i porusza się przy czkawce. Dziecko ćwiczy swoje mięśnie i stawy, podnosi sprawność, by sprostać trudom porodu.

Jaki bodziec, taka reakcja!

Maleństwo poprzez swoje ruchy może reagować na:

Smak i zapach potrawy, którą zjadłaś. Docierają one do malucha poprzez płyn owodniowy.

Docierają one do malucha poprzez płyn owodniowy. Dźwięki – dziecko słyszy je od 24. tygodnia. Gdy badano maluszki, które miały mniej więcej 26 tygodni życia płodowego, zaobserwowano, że stawały się bardziej ruchliwe, słysząc znane odgłosy. Przestawały się poruszać, kiedy docierały do nich te nieznane.

– dziecko słyszy je od 24. tygodnia. Gdy badano maluszki, które miały mniej więcej 26 tygodni życia płodowego, zaobserwowano, że stawały się bardziej ruchliwe, słysząc znane odgłosy. Przestawały się poruszać, kiedy docierały do nich te nieznane. Silne emocje, które przeżywa mama. Im silniejsze reakcje emocjonalne mamy, tym intensywniej się poruszają. Jest to efekt działania substancji wytwarzanej w twoim organizmie podczas zmian nastroju. W żaden sposób nie szkodzisz jednak swojemu dziecku, jeśli nie jesteś całkowicie zrelaksowana przez 24 godziny na dobę. Staraj się jednak unikać nadmiernych stresów.

Co jest ważne w czasie ruchów dziecka?

Ruchy dziecka niosą cenne informacje, w jakiej ono jest formie. Dlatego:

Od drugiego trymestru ciąży lekarz będzie cię pytał o ruchy dziecka. Przygotowując się do wizyty, przypomnij sobie, jak często je czujesz i na ile są energiczne. Możesz zostać poproszona, by codziennie notować swoje spostrzeżenia.

Po 28. tygodniu ciąży powinnaś odczuwać minimum 10 ruchów w ciągu dnia między godziną 9 a 21. Gdyby okazało się, że maleństwo jest mniej aktywne, skontaktuj się z lekarzem. Zrób to także wtedy, gdy zauważysz nagły spadek ruchliwości dziecka i to bez względu na to, czy miałaś prowadzić dzienniczek liczby kopnięć, czy nie.

Czy wiesz, że...

... gdy kładziesz ręce na swoim brzuchu, dziecko to czuje. I sprawia mu to przyjemność. Ruchliwy maluszek uspokaja się wtedy, a śpiący może z tego powodu nawet przerwać swoją drzemkę - wtedy poczujesz pierwsze ruchy dziecka (o ile wcześniej nie miałaś jeszcze okazji:)).

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Twoje dziecko