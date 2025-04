Rozszerzanie diety niemowląt u zdrowych dzieci powinno zacząć się w 5-6 miesiącu życia dziecka. Z bardzo szerokiej gamy produktów dozwolonych to rodzic wybiera te, które trafią do menu dziecka jako pierwsze. Nie odwleka się już w czasie podawania produktów z glutenem ani innych, potencjalnie alergizujących. Konieczna jest za to obserwacja malucha, czy podany pokarm jest dobrze tolerowany i nie powoduje np. biegunki, wysypki czy innych niepokojących objawów. Gdy wystąpią, należy z nich na pewien czas zrezygnować (podawać w tym czasie inne produkty) i skonsultować się z lekarzem.

Mleko matki to co prawda najwartościowszy pokarm dla niemowlęcia, jednak wraz z rozwojem malucha staje się on niewystarczający. Ilość składników odżywczych nie zaspokaja w pełni potrzeb maleństwa, dlatego należy wprowadzać dodatkowe pokarmy, tzw. żywność uzupełniającą.

Warto tu zaznaczyć, że czas i schemat rozszerzania diety niemowlaka jest taki sam w przypadku dzieci karmionych mieszankami mlecznymi.

Spis treści:

Aktualny (2024) model żywienia niemowląt:

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozszerzania diety twojego dziecka skonsultuj się z lekarzem!

Chociaż lista produktów dozwolonych wydaje się obejmować wszystkie zdrowe produkty spożywcze, to istnieją pewne obostrzenia dotyczące sposobu ich obróbki. Niektóre pokarmy są też wprost niewskazane, choć jest ich niewiele.

Podczas rozszerzania diety niemowląt, nie wolno im podawać:

surowego lub nieściętego mięsa, ryb i jaj,

grzybów leśnych,

miodu,

krowiego mleka,

miękkich serów dojrzewających,

niepasteryzowanych przetworów mlecznych,

"mlek" roślinnych",

soków,

herbatek rozpuszczalnych,

soli,

cukru,

całych orzechów, winogron, oliwek (ryzyko zadławienia).

Źródło: Instytut Matki i Dziecka

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 7.10.2011

