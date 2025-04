Przyrost wagi płodu w ostatnich tygodniach ciąży

Przez ostatnie 2 tygodnie dziecku wzrosła minimalnie waga tylko 46 g. Wcześniej dziecko rosło szybciej, w poprzednich dwóch tygodniach powiększyło wagę z 2147g do 2754 g. Czy powinnam się ponownie zgłosić do lekarza?

Anna

W 37. tygodniu ciąży według schematu płód waży 3kg. Są to jednak schematy- nie każdy płód osiąga taką wagę i nie oznacza to niczego złego. Należy również pamiętać o tym, że wynik badania usg może być obarczony błędem. Częściej zdarza się to bliżej porodu. W 38 tygodniu ciąży ciężarna przestaje przybierać na wadze. Po ukończeniu 37. tygodnia ciąży płód gotowy jest do przyjścia na świat.

W końcowych tygodniach ciąży 38-40 płód rośnie już niewiele. Waga płodu 2754g to waga donoszonego płodu (>2501 g to donoszona ciąża). Jeśli jednak przyrost masy ciała płodu panią niepokoi to proszę udać się do lekarza.