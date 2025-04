Planując świadomie ciążę minimalizujemy ryzyko powikłań podczas porodu, jak i chorób w przyszłym życiu twojego dziecka. Do ciąży powinnaś się przygotowywać przynajmniej rok wcześniej. Ponieważ już w pierwszych tygodniach jej trwania dochodzi do bardzo istotnych zmian w rozwoju płodu, ważne jest, żeby organizm był prawidłowo przygotowany od samego początku.

Reklama

Nie zapominaj o tym, że z przyjściem na świat dziecka wiąże się wiele wydatków. Dlatego warto przygotować się finansowo tak, aby w pierwszych miesiącach od pojawienia się na świecie dziecka mieć zapewnione środki.

Co zrobić, aby dobrze przygotować się do ciąży?



1. Dbaj o aktywność fizyczną. Ciąża i poród to nie lada wysiłek dla twojego organizmu, mięśni, kości, stawów, tkanek. Zadbaj o własną kondycję fizyczną, o wytrzymałość. Wykonuj ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego (te, które sprawiają, że przyspiesza ci bicie serce) i te, które poprawiają elastyczność mięśni. Pływanie, pilates, aerobik, jazda na rowerze, nordic walking – możliwości jest bardzo wiele.

2. Dbaj o zdrową dietę, bogatą w składniki odżywcze. Unikaj wysoko przetworzonych produktów, słodyczy, jedzenia z dużą zawartością soli, cukru i niezdrowych tłuszczów. Jedz produkty bogate w kwas foliowy, jak np. pomarańcze, banany, żółtka jaj, ryż, jęczmień, pszenica, zielone liściaste warzywa (szpinak, sałata, natka pietruszki). Pamiętaj także o innych ważnych w ciąży minerałach jak wapń, witamina E, jod, magnez, kwasy omega-3. Jeżeli masz wątpliwości, czy dostarczasz organizmowi składniki odżywcze w odpowiednich ilościach, spisuj codziennie przez tydzień czy dwa to, co zjadłaś i z taką listą odwiedź dietetyka. Nie zażywaj suplementów diety na własną rękę.

Przeczytaj: Kobieta w ciąży - vademecum zdrowej diety

3. Unikaj alkoholu, słodzików, ogranicz kofeinę. Zrezygnuj z napojów energetycznych, coli itd. Badanie opublikowane w maju tego roku w British Journal of Pharmacology, przeprowadzone na 9 tys kobiet udowodniło, że picie dziennie więcej, niż czterech filiżanek kawy zmniejsza szanse na poczęcie dziecka o jedną czwartą. Spróbuj zatem ograniczyć się do maksymalnie dwóch filiżanek kawy dziennie.

4. Zrezygnuj z hormonalnych metod antykoncepcji. „Po odstawieniu tabletek hormonalnych organizm może powrócić do pełnej normy z pierwszą fizjologiczną miesiączką, ale może tak się stać dopiero roku.” - mówi Aleksandra Demiańczyk, biolog. “Najczęściej po stosowaniu hormonalnej antykoncepcji przydarzają się albo cykle bezowulacyjne, albo owulacje wielokrotne . Następstwem przyjmowania tabletek są również nieregularne cykle, krwawienia śródcykliczne czy skrócona faza lutealna.“ Dlatego niezmiernie ważne jest, aby zawczasu zrezygnować z takiej formy antykoncepcji i dać organizmowi czas na powrót do normalnego funkcjonowania.

5. Obserwuj swój cykl miesiączkowy. Znajomość funkcjonowania swojego organizmu jest bardzo ważna, nie tylko aby móc odpowiadać lekarzowi na pytania związane z cyklem, ale także dla samej siebie. W śledzeniu cyklu i wyznaczaniu owulacji pomagają tzw. komputery cyklu.

6. Odwiedź dentystę. Jeżeli do tej pory unikałaś kontroli dentystycznych – to czas aby zmierzyć się z własnym lękiem i odwiedzić stomatologa.

7. Rzuć palenie. To oczywiste. Im szybciej rzucisz palenie, tym lepiej. Papieros zawiera 4 tysiące szkodliwych substancji, z czego przynajmniej 40 jest rakotwórczych. Palenie papierosów obniża także szansę na poczęcie dziecka, nie mówiąc już o tym, jak destrukcyjnie wpływa na twoje zdrowie.

8. Unikaj zażywania niepotrzebnych lekarstw i suplementów. Nie lecz się na własną rękę, medykamenty zażywaj tylko na polecenie lekarza. Im wcześniej wyrobisz sobie nawyk rezygnowania z różnych preparatów, tym lepiej – w ciąży i podczas karmienia piersią nie można stosować popularnych lekarstw jak np. aspiryna. Wypróbuj naturalne sposoby na pozbycie się bólu głowy, a przede wszystkim prowadź zdrowy tryb życia – zadbany organizm nie wymusza zwracania na siebie uwagi bólem czy przeziębieniem.

9. Poznaj techniki relaksacyjne. Nie zawsze można uniknąć stresu i nerwów, dlatego koniecznie poznaj techniki relaksacyjne i oddechowe. Naucz się odprężać po dniu pracy, rozładowywać negatywne emocje. Będzie to inwestycja w twoje zdrowie nie tylko w ramach przygotowań do ciąży, ale na całe życie. Zadbaj także o prawidłową ilość snu – to najlepsza regeneracja całego organizmu.

10. Porozmawiaj z lekarzem. Podczas regularnej kontroli u swojego ginekologa, powiedz o swoich planach. Przedyskutujcie ewentualne dodatkowe badania, nie krępuj się zadawania pytań, które rozwieją twoje wątpliwości. O planowanej ciąży porozmawiaj także z lekarzem rodzinnym zwłaszcza jeżeli jesteś diabetykiem, masz nadciśnienie, anemię czy problemy z tarczycą.

„Ciąża to ogromne wyzwanie dla organizmu” - mówi Aleksandra Demiańczyk - „Warto zatem przygotować organizm do tego działania, musi być wystarczająco silny, by stworzyć nowe życie.” Zadbaj zatem o swoją formę na długo przed poczęciem. Zdrowy, wytrzymały organizm mamy, to wspaniała inwestycja w zdrowie dziecka, a także duże prawdopodobieństwo bezpiecznego porodu.

Przeczytaj: Zaplanuj ciążę

Autor: Beata Mąkolska

konsultacja merytoryczna: Aleksandra Demiańczyk, biolog

Reklama

Źródło: Informacja prasowa/ ak