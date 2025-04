"Najczęstszą przyczyną problemów z zajściem w ciążę u kobiet jest problem z owulacją" – wyjaśnia ekspert, znany ginekolog Grzegorz Południewski. Czy to znaczy, że zawsze brak zapłodnienia wynika z zaburzeń w organizmie kobiety? Czy mężczyźni też mogą przyczyniać się do powstawania tego problemu? Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się!

Jak wynika z naukowych obserwacji problemy z zajściem w ciążę zmieniają się z biegiem lat. Dawniej najczęstszą przyczyną niepłodności była niedrożność jajowodów, dziś nie stanowi już ona przeszkody w staraniach o dziecko. Obecnie to problemy z owulacją powodują, że kobiety nie mogą zajść w ciążę. Dodatkowo specjaliści zauważają, że problem niepłodności w związku nie dotyczy już wyłącznie kobiet. Coraz powszechniej borykają się z nim również mężczyźni.



Niepłodność to nie tylko kobiecy problem

"W ostatnich latach obserwujemy, że coraz częściej problem z zajściem w ciążę jest spowodowany czynnikiem męskim" – mówi dr Grzegorz Południewski. Jeszcze 20-30 lat temu problem męskiej niepłodności był niewielki. Dziś natomiast jest on powszechny, a co najgorsze – znacząco postępuje. Według eksperta: "Badania z 3 ostatnich lat wykazały, że ok. 40 proc. powodów wykonywania in vitro jest spowodowane problemem z płodnością po stronie męskiej". Co jest powodem męskiej niepłodności? "Zbyt mała liczba plemników oraz jakość nasienia" – wyjaśnia ginekolog.

