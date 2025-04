Przezroczysta wydzielina w ciąży

Szukam pomocy! Porady! Czegokolwiek, co może mnie w jakiś sposób uspokoić. Jestem w 19. tygodniu ciąży i przez ostatni tydzień skarżyłam się lekarzowi prowadzącemu na mokrą wkładkę w majtkach. Mokrą, bezzapachową, wodną , powiedziałabym nawet wodę. Nie przypominającą wód płodowych (wiem jak wyglądają bo rodziłam 1,5 roku temu). Lekarz stwierdził, że to może być początek infekcji i przepisał Nystatynę, aby nic się nie rozwinęło.

A mi ciągle mokro i mokro. Po godzinie mam całą wkładkę z nystatyny, a naokoło mokre z wody. Uspokoiłam się nieco, bo zrobiłam 3 razy test na wyciekający płyn owodniowy, który trzykrotnie wyszedł negatywny, więc nie są to wody płodowe. A mi ciągle mokro. Wkładka mokra. Co to może być? Kolejny raz byłam u lekarza prowadzącego, który zbadał mnie dokładnie, sprawdził czy to wody, Ph itp. twierdzi, że jest to naturalna wydzielina pochwowa, ale w większej ilości. Proszę o poradę, czy mam szczególnie uważać na dalszy przebieg ciąży? Obserwować?

Martea