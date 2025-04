Jak poznać, że cierpisz na niedobór magnezu?

Pierwszym symptomem, który świadczy o niedoborze magnezu jest częste pojawianie się skurczy. Prawda jest jednak taka, że większość kobiet w ciąży ma go zbyt mało. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zapotrzebowanie na magnez w chwili, gdy spodziewasz się dziecka, wzrasta o ok. 100 mg dziennie.

I warto o to zadbać. Bo braki magnezu to nie tylko skurcze, ale też problemy ze snem, koncentracją, osłabienie, zawroty głowy, a w ekstremalnych wypadkach nawet nieprawidłowości w budowie kory mózgowej dziecka, jego niska masa urodzeniowa lub przedwczesny poród!

5 najlepszych dań z magnezem dla ciężarnych

1. „Risotto” z magnezem

Składniki: 1/2 szklanki brązowego ryżu, 2 szklanki wody, ok. 50 g parmezanu, 1 średnia marchewka, 1 średnia pietruszka, 1 średnia biała cebula, 2 łyżki oliwy z oliwek, 3 łyżki masła, łyżka pestek dyni, łyżka pestek słonecznika, żółte pomidorki koktajlowe (ok. 200 g), liście bazylii, sól

Przygotowanie: Brązowy ryż gotujemy w wodzie. Marchewkę i pietruszkę kroimy w cienkie plasterki lub ścieramy na grubej tarce, cebulę kroimy w drobną kostkę. Cebulę, marchewkę oraz pietruszkę dusimy (ok. 5 minut) na oliwie z masłem, aż warzywa się przyrumienią. Parmezan ścieramy na drobnej tarce. Ugotowany ryż mieszamy z parmezanem i uduszonymi warzywami, solimy do smaku. Pestki dyni i słonecznika prażymy na złocisty kolor na suchej patelni. Pomidorki kroimy na pół. Ozdabiamy nimi ryż z warzywami, który posypujemy pestkami oraz listkami bazylii.

2. Warzywa indyjskie

Składniki: 1/2 kg ziemniaków, 1/2 szklanki białej ugotowanej fasoli (może być z puszki), ok. 100 g młodego szpinaku, 6 średnich rzodkiewek, garść kiełków rzodkiewki, ok. 200 g jogurtu naturalnego, 3 łyżki masła, sól do smaku, 1 łyżka garam masali (można kupić gotowe albo samemu przygotować – po 1 łyżeczce kminu rzymskiego, kolendry, imbiru w proszku, gałki muszkatołowej, cynamonu, po 1/2 łyżeczki pieprzu, goździków)

Przygotowanie: Wszystkie składniki do garam masali mielimy w młynku do kawy lub ucieramy w moździerzu. Ziemniaki kroimy na pół i gotujemy w lekko osolonej wodzie ok. 8–10 minut. Następnie odsączamy i podsmażamy na maśle z garam masalą, aż się przyrumienią. Szpinak myjemy, rzodkiewki kroimy w cienkie plasterki. W misce delikatnie mieszamy podsmażone ziemniaki, rzodkiewkę, fasolę, kiełki rzodkiewki i szpinak. Całość solimy i polewamy jogurtem.

3. Sałata z pestkami, migdałami i kozim serem

Składniki: ok. 100 g liści szpinaku, średni ugotowany burak, 1/2 szklanki ugotowanej czerwonej fasoli, 2 łyżki pestek słonecznika, garstka migdałów bez skórki, małe opakowanie twarogowego serka koziego. Sos: 3 łyżki oliwy z oliwek, płaska łyżka miodu lipowego, łyżka octu balsamicznego

Przygotowanie: Szpinak myjemy i odsączamy. Buraka obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Ziarna słonecznika i migdały prażymy na suchej patelni na złocisty kolor. Wszystkie składniki sosu mieszamy. Umyty szpinak mieszamy z pokrojonym burakiem, pestkami, migdałami oraz fasolą. Na talerzu każdą porcję ozdabiamy dużą łyżką koziego sera oraz polewamy sosem miodowym

4. Zupa z brązowym ryżem

Składniki: 1/2 puszki ciecierzycy, 1/2 puszki czerwonej fasoli, 1/3 szklanki ugotowanego brązowego ryżu, 1 mała marchewka, ćwiartka małego selera, ząbek czosnku, 1 mała pietruszka, 1 mały por, 2 łyżki oliwy, 2 łyżki masła, 4 średnie pomidory malinowe, łyżka pestek dyni, pęczek natki pietruszki, sól i pierz

Przygotowanie: Czosnek i pora kroimy w cienkie plasterki i wrzucamy do garnka na rozgrzaną oliwę z masłem. Seler, marchewkę i pietruszkę ścieramy na grubej tarce i dorzucamy do garnka. Dusimy, aż się przyrumienią. Następnie dorzucamy ugotowany brązowy ryż i zalewamy ok. 1/2 l wody. Gotujemy ok. 10 minut. Dorzucamy fasolę, ciecierzycę oraz obrane ze skórki i pokrojone w kostkę pomidory malinowe. Gotujemy 2–3 min. Na suchej patelni prażymy pestki dyni. Gotową zupę posypujemy poszatkowaną natki pietruszki oraz pestkami dyni. Solimy i pieprzymy.

5. Rogaliki z fasolą i suszonymi pomidorami

Składniki: 8 pomidorów suszonych, 2 łyżki pestek dyni, 2 łyżki pestek słonecznika, 1/3 szklanki ugotowanej fasoli czerwonej, 8 małych plasterków sera koziego, opakowanie okrągłego ciasta francuskiego

Przygotowanie: Pestki słonecznika i dyni prażymy na suchej patelni. Następnie mielimy w młynku do kawy lub drobno szatkujemy. Fasolę miksujemy lub ugniatamy widelcem. Pomidory suszone szatkujemy i mieszamy z pestkami oraz fasolą (jeżeli masa będzie zbyt sucha, możemy dodać odrobinę oliwy z pomidorów). Ciasto francuskie dzielimy nożem na 8 części (powstaną trójkąty). Na każdy z nich nakładamy łyżkę masy oraz mały plaster sera koziego. Zwijamy rogaliki, zaczynając od dłuższego końca. Układamy je na blaszce pokrytej papierem do pieczenia. Pieczemy 10–15 minut w 220°C, aż się przyrumienią.

na podstawie tekstu Moniki Mrozowskiej/Mamo to ja