Czy wiesz, że anemia w ciąży dotyczy nawet 40% kobiet? Bierze się ze zwiększonego zapotrzebowania m.in. na żelazo. Pierwszymi objawami anemii może być ogólne zmęczenie, senność czy uczucie przyspieszonego bicia serca. Może prowadzić np. do przedwczesnego porodu, dlatego tak ważne jest, by kontrolować poziom hemoglobiny oraz hematokrytu. Oto dania, które pomogą ci w ich wyregulowaniu!

1. Makaron z fasolki mung z tofu i kapustą pekińską

Składniki (2 porcje):

ok. 100 g makaronu z fasolki mung

ok. 100 g tofu

5 liści kapusty pekińskiej

1 mała marchewka

1 duża dymka razem z cebulką

łyżeczki imbiru w proszku

kilka kropli zielonego tabasco i sosu sojowego

łyżka oliwy z oliwek

2 łyżki oleju sezamowego

mały pęczek natki pietruszki

Przygotowanie: Makaron zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 3 minuty. Liście kapusty kroimy w plasterki i wrzucamy na rozgrzaną na patelni oliwę. Marchewkę ścieramy na drobno, tofu kroimy w małą kostkę, a dymkę razem z cebulką kroimy w plasterki. Po ok. 5 minutach marchewkę, tofu i dymkę dorzucamy do kapusty. Doprawiamy sosem sojowym, tabasco, imbirem, dorzucamy makaron i delikatnie mieszamy. Zdejmujemy z gazu, doprawiamy olejem sezamowym, a na talerzu ozdabiamy pietruszką. Jedząc produkty bogate w żelazo, pamiętaj o witaminie C, bo w jej obecności żelazo przyswaja się lepiej!

2. Koktajl z pomarańczy i moreli

Składniki (na 2 porcje):

2–3 pomarańcze

4–6 moreli

kilka listków świeżej melisy

Przygotowanie: Z pomarańczy wyciskamy sok, a następnie miksujemy go z pokrojonymi na małe kawałki morelami. Ozdabiamy listkami melisy.

3. Barszcz z mlekiem kokosowym

Składniki:

ok. 100 g lub 3–4 „brykiety” mrożonych buraków

1 i 1/2 szklanki wywaru warzywnego

1 średnia marchewka l 1 średni ziemniak

3 łyżki ugotowanej czerwonej fasoli (może być z puszki)

1/2 szklanki mleka kokosowego

sok z 1/2 cytryny

sól do smaku

pęczek kolendry

Przygotowanie: Do wywaru warzywnego wrzucamy obranego i pokrojonego w małą kostkę ziemniaka i pokrojoną w plasterki marchewkę. Gotujemy

ok. 10 minut. Następnie dodajemy mrożone buraczki, ugotowaną fasolę, mleko kokosowe i gotujemy kolejne 2-3 minuty. Dodajemy sok z połówki cytryny i solimy. Danie ozdabiamy poszatkowaną kolendrą.

Poznaj więcej zdrowych przepisów:

4 przepisy na domowe mleko roślinne

8 przepisów na dietetyczne koktajle

Przepisy na lecznicze napary na lepszą laktację

4. Pieczona pietruszka i ziemniaki w sosie słodko--kwaśnym

Składniki (na 3 porcje):

1/2 kg małych młodych ziemniaków

3 średnie pietruszki

3 łyżki oliwy z oliwek

sól do smaku

Sos:

sok z 1 limonki

1/2 czerwonej ostrej papryki

3 łyżki białego octu winnego

2 łyżki miodu

łyżka drobnego cukru trzcinowego

1/2 łyżeczki imbiru w proszku

ząbek czosnku

Przygotowanie: Ziemniaki kroimy na pół i gotujemy w osolonej wodzie ok. 10 minut. Pietruszkę kroimy wzdłuż na cztery części, a następnie na ok. 3cm kawałki. Podgotowane ziemniaki i pokrojoną pietruszkę mieszamy w misce z oliwą i odrobiną soli, wyrzucamy na blachę i zapiekamy w piekarniku w temperaturze 200°C, aż warzywa mocno przyrumienią się (ok. 15 minut). Zmiażdżony czosnek i mieszamy w miseczce z octem

i składnikami sosu. Polewamy warzywa.

5. Sałata z burakami i botwiną

Składniki (na 2 porcje):

3 średnie buraki

ok. 100 g liści młodej botwiny

6–8 plasterków sera koziego (roladka)

kiełki buraka (do przybrania)

łyżeczka musztardy francuskiej

2 łyżki octu balsamicznego

2 łyżki oliwy z oliwek

1/2 łyżeczki cukru trzcinowego

Przygotowanie: Buraki gotujemy w łupinie aż będą miękkie. Następnie odstawiamy do wystygnięcia i obieramy ze skóry. Kroimy na minimum 16 części, dodajemy musztardę, ocet balsamiczny, oliwę i cukier trzcinowy. Całość dokładnie mieszamy. Na umyte liście botwinki wykładamy buraczki z dressingiem. Ozdabiamy plastrami sera koziego i kiełkami buraka. Podajemy np. z pieczonymi ziemniakami.

na podstawie tekstu autorstwa Moniki Mrozowskiej/Mamo to ja