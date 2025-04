1. Brokuły, bób w ciąży i sałata



W zielonych warzywach znajdziesz kwas foliowy, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Jego niedobór może prowadzić do przedwczesnego porodu.

2. Ryba w ciąży: najlepiej z grilla

Jedynym źródłem dobroczynnych kwasów omega-3 są ryby morskie, np. łosoś, makrela, śledź, halibut, dorsz i tuńczyk. Ten składnik jest wyjątkowo ważny, bo odpowiada za prawidłowy rozwój oczu i mózgu dziecka. Zmniejsza też u ciebie stężenie triglicerydów we krwi, co zapobiega tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów. Kwasy omega-3 zapobiegają też zawałom serca. Najzdrowiej będzie, gdy skusisz się na świeżą rybę z grilla lub pieczoną w piecu. Solone płaty śledzia kosztuj tylko dla smaku, bo sól może powodować ciążową opuchliznę.

3. Ciemna czekolada zalecana w ciąży

Magnez w niej zawarty zapobiega poronieniom, przedwczesnym porodom, poprawia pracę serca oraz działa przeciwobrzękowo i przeciwskurczowo. Ponieważ w czekoladzie są związki, które mogą utrudniać wchłanianie magnezu, nie może być ona jedynym jego źródłem.

4. Mleko i napoje fermentowane



Dostarczają dużo wapnia, który jest głównym składnikiem kości - twoich i dziecka. Odpowiada też w dużej mierze za twoje samopoczucie. Niedobory wapnia mogą wywoływać bóle głowy i ciągłe uczucie zmęczenia. Jeśli lubisz mleko możesz wypijać jedną, dwie szklanki dziennie. Ze względu na szybki przyrost wagi lepiej wybieraj to o mniejszej zawartości tłuszczu, np. 2%, ale nie „zerówkę”, bo odrobina tłuszczu jest konieczna do lepszego wchłaniania witamin. Sięgaj też po maślanki, kefiry, jogurty naturalne (te owocowe często są dosładzane) oraz od czasu do czasu po żółty ser.

5. Czerwona papryka w diecie ciężarnej

Ma znacznie więcej witaminy C niż owoce cytrusowe, a także dużo beta-karotenu. Dzięki temu poprawia odporność i jednocześnie wygląd skóry przyszłej mamy. W Polsce można ją dostać przez cały rok i, w odróżnieniu od egzotycznych warzyw nie jest pryskana, by lepiej przetrwać transport.

6. Ciemne pieczywo w ciąży

Wielozbożowe ciemne bułeczki są mniej przetworzone technologicznie i nie mają polepszaczy. Chleb żytni razowy ma ok. 3–5 razy więcej składników mineralnych niż jasne pieczywo. Najlepiej wybieraj chleb z dodatkiem płatków owsianych, bo są doskonałe na problemy z trawieniem, które często dokuczają w ciąży. Zawierają także dużo kwasu foliowego, żelaza i witaminy B6. Pełnoziarniste pieczywo zapewni ci sporą dawkę energii, witamin, składników mineralnych oraz błonnika.

7. Migdały: produkt zalecany w ciąży

Jedna ze zdrowych przegryzek, na które możesz „połasić” się w ciąży. Kilka tych orzechów pomoże ci wygrać z wilczym apetytem. Migdały zawierają nie tylko magnez, ale także wapń.

8. Ciecierzyca



W sklepach jest coraz więcej różnych jej rodzajów. Nasionami tej strączkowej rośliny można urozmaicić zupy, sałatki lub różnego typu sosy. Świetnie nadaje się też jako „wypełniacz” kotletów. Nawet ta ugotowana (po namoczeniu) z niewielką ilością soli ma wyrazisty smak. Zawiera białko, żelazo, cynk i pożyteczny kwas foliowy.

9. Woda zalecana w ciąży

To idealny napój dla kobiet w ciąży, bo nawadnia, a nie dostarcza kalorii. Wspomaga też walkę z wieloma dolegliwościami, które dają o sobie znać w czasie dziewięciu miesięcy. Wypijanie w ciągu całego dnia dwóch litrów wody zapobiega zmęczeniu, zaparciom, nudnościom i nadmiernemu apetytowi.

10. Odrobina oliwy lub oleju



Codziennie jedz tłuszcze roślinne, ale nie za dużo. Wystarczy, że dodasz do sałatki jedną łyżkę stołową.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Joanny Karwat