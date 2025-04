Nie trzeba być rodzicem, by wiedzieć, że ciąża i posiadanie dziecka to szereg wydatków, jakie należy ponieść. Zakupy dla dziecka są przyjemne, ale wiele kobiet w ferworze wydarzeń zapomina o sobie. Od czego są przyjaciółki, bliscy czy partner? Z okazji baby shower, przed porodem, warto podarować przyszłej mamie wartościowy prezent, który ułatwi jej życie lub umili trudniejsze chwile.

Pożyteczne i wysokiej jakości akcesoria dla kobiet w ciąży i mam są dość drogie, dlatego jeśli możesz wydać większą kwotę lub zorganizować zbiórkę od kilku osób, to warto skonsultować zapotrzebowanie z samą obdarowywaną. Odradzamy zakup prezentów, które kobieta w ciąży musi wybrać samodzielnie, np. laktator czy nianię elektroniczną (chyba, że wskaże ci konkretny model). Wyjdź poza schemat, postaraj się dopasować prezent dla przyszłej mamy pod kątem jej stylu i oczekiwań: zastanów się, czy ucieszy ją srebrna ramka ze słoniem na zdjęcie USG, wizyta u kosmetyczki czy może amulet na szczęście.

Najistotniejsze jest to, aby pamiętać o rozróżnieniu, że szukasz prezentu dla przyszłej mamy, ale wciąż niezmiennie kobiety, która musi czuć się dobrze w swojej skórze i nowej roli. Zabawki, monitor oddechu czy skandynawski bujaczek to prezenty, które kupuje się z myślą o nowym członku rodziny, a nie o mamie. Kobiety już na etapie ciąży marginalizują swoje potrzeby, nie mówiąc nawet o kaprysach.

Możesz zdecydować się na prezenty praktyczne i przyszłościowe (to wskazane), ale pamiętaj też o kobiecym aspekcie macierzyństwa i postaw np. na biżuterię, voucher do sklepu z wysokiej jakości bielizną czy odzieżą domową.

Kobieca bielizna dla kobiet w ciąży i mam



Prawdą jest, że za często skupia się uwagę na tym, co na zewnątrz: ubranie, włosy, różowa szminka, kondycja cery czy paznokci, modne buty. Najczęściej inwestuje się w to, co może nas okryć, poprawić humor, zamaskować kilogramy, siwiznę czy niedoskonałości. Zachęcamy, by prezent dla przyszłej mamy przypomniał jej, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu (to dość popularny truizm dotyczący wartości), ale w tym przypadku chodzi nam o bieliznę.

Bielizna poporodowa, odzież do karmienia, do niedawna były bezkształtne, w kolorystyce rajstopowego, opalonego beżu. Szczęśliwie, rynek się zmienia i można kupić prawdziwie piękne, kobiece, bardzo estetyczne i świetnej jakości staniki i majtki, w których przyszła mama nie będzie czuć się nieatrakcyjnie. Połóg i okres karmienia piersią nie powinny być ubrane we wstyd. Voucher czy zakup kompletu (np. marek Francis & Henry, The Miracle Makers i innych) to świetny pomysł na prezent dla przyszłej mamy.

Biustonosz Totoka Bralette, Francis & Henry, cena 138 zł



Książka o macierzyństwie na prezent dla przyszłej mamy



Jeśli jesteś już mamą i wiesz, z czym przyjdzie się mierzyć przyszłej mamie, twoim zadaniem jest nieoblekanie wizji macierzyństwa w różowy papier, a w przemyślanych i delikatnych słowach przekazanie jej ważnej prawdy: nie zapomnij o sobie i nie zapomnij, że jesteś kobietą.

W tym nie pomoże kolejne akcesorium ciążowe przypominające o nowej roli, a książką, po którą przyszła mama być może sięgnie od razu, a być może dopiero po roku od urodzenia malucha. W życiu wielu matek przychodzi moment, w którym muszą zmierzyć się z nową wersją swojego ciała i też - umysłu. Mogą w tym pomóc wartościowe pozycje książkowe - polecamy nową książkę Natalii De Barbaro.

Dlaczego nie żyjemy tak, jakbyśmy chciały? Dlaczego nie robimy tego, co nam służy – chociaż wiemy, co nam służy? Dlaczego trzymamy się starych, obcych nam wzorców, jakby naszym życiem rządził jakiś złośliwy sufler? Dlaczego same od siebie odchodzimy? Ta książka jest o tym, jak znaleźć drogę powrotną do siebie. Takie jest nasze zadanie: twoje i moje. Czuję, że już jesteś na tej drodze ja też jestem na swojej. Napisałam tę książkę, żebyśmy przez chwilę szły razem.

„Czuła Przewodniczka. Kobieca droga do siebie”, Natalia De Barbaro, cena 39,99 zł

Prezent dla przyszłej mamy - poduszki do karmienia, kury, rogale

Rogal, wąż, kura, piłka. Wypełnienie gryczane, puchowe, poliestrowe... Niezależnie od nazwy chodzi o jedno: ułatwienie przyszłej mamie karmienia dziecka, ale nie tylko mamie - każdemu, kto będzie karmił niemowlaka, przyda się to akcesorium. W rzeczywistości jest to prezent dla całej rodziny i nic dziwnego, że na rynku istnieje wiele modyfikacji tego typu produktu i ofert.

Poduszkę (czy rogala) do karmienia warto mierzyć w sklepie pod kątem swojego komfortu, budowy ciała. Takie akcesorium nie powinno być zbyt miękkie (aby nie zapadało się pod 6-kilogramowym niemowlakiem) ani nie powinno tracić swojego kształtu. Polecamy poduszkę polskiej marki POOFI, ale z pewnością na rynku znajdziesz też kury do karmienia czy długie „węże”, które niektóre przyszłe mamy wykorzystują w ciąży.

Poduszka do karmienia POOFI, szara, cena ok. 139 zł

Biżuteria dla przyszłej mamy na prezent

Wisiorki, wiszące kolczyki czy bransoletki nie idą w parze z macierzyństwem, zwłaszcza w początkowej jego fazie - należy uaktywnić wzmożoną czujność, by mała rączka nie zerwała cennego łańcuszka czy nie pociągnęła za ucho. Noszenie niemowlaka na rękach z wbijającą się w przedramię bransoletką to nietrafiony mariaż. Dlatego też uważamy, że biżuteria na prezent dla przyszłej mamy to pomysł doskonały.

Nie, to nie pomyłka. Młoda mama karmiąc malucha nawet przez minutę nie pomyśli o tym, by sprezentować sobie pamiątkę po 9 miesiącach ciąży w postaci uroczego graweru czy np. pierścionka - „bo przecież rozmiar palca mi się zmienia”...

Dlatego to po twojej stronie jest kupić prezent przyszłej mamie w postaci próżnego akcentu na cześć jej kobiecości i dokonanego przez nią cudu dawania życia. Na rynku znajdziesz wiele kobiecych symboli zamkniętych w złotej lub srebrnej oprawie (np. u Zielińskiej Matyldy, Anny Ławskiej czy w Lilou), ale może to być też biżuteria nienawiązująca do tej symboliki. Nam wpadł w oko naszyjnik marki Berries & Co.

Naszyjnik Portrait of Motherhood, Berries & Co., cena 310 zł

Elektroniczne gadżety: słuchawki lub krokomierz

Urlop macierzyński niewiele ma wspólnego z urlopem i czasem dla siebie. Kobiety chcą jednak w miarę możliwości wracać do formy, gubić kilogramy, myśleć o sobie. Tzw. self-care dotyczy też sprytnego podejścia do życia i wyciskania z jego momentów jak najwięcej korzyści dla siebie.

Niekiedy wielogodzinne spacery z dzieckiem to przebyte kilometry w deszcz i nie deszcz, w upał i mróz. Lekki i sprawny wózek to jedno (warto o tym przypomnieć przyszłej mamie), ale komfort chodzenia to drugie. Warto koncentrować uwagę przyszłej mamy na wygodnych butach, odzieży, a także gadżetach, które ułatwią jej słuchanie muzyki, podcastów, audiobooków czy komunikację - tu sprawdzą się słuchawki bezprzewodowe (należy tylko pamiętać o ich ładowaniu). Bez zbędnej plątaniny kabli i stresu.

Kolejnym bardzo przydatnym gadżetem jest krokomierz - w formie estetycznej bransoletki czy zegarka. Ważne, by zliczał kroki przebyte na spacerze z wózkiem (wiele modeli zlicza je poprzez naturalny ruch ręką przy chodzie), pokazywał czas spędzony na spacerze, ilość spalonych kalorii. Aplikacja na telefonie może również przypominać o konieczności picia wody (tu przyda się kolejny gadżet - butelka z filtrem lub kubek termiczny).

Słuchawki bezprzewodowe JBL, cena ok, 179 zł; Smartwatch Diana Garett złoto-różowy, cena 349 zł

Pamiątkowy album na prezent dla przyszłej mamy

Mamy nadzieję, że w dobie cyfryzacji tylko na chwilę zapomnieliśmy o wywoływaniu zdjęć i powoli wracamy do analogowych korzeni i zbierania wspomnień na fotograficznym papierze. Większość fotografii przechowuje się w pudełkach, papierowych opakowaniach czy kopertach. Personalizowany album jest nieprzeciętną i piękną oprawą dla wspomnień, które się nie powtórzą - to doskonały prezent dla przyszłej mamy.

Poniżej przykład albumu polskiej marki robiony na zamówienie - Papier LAB. Można dostosowywać rozmiar, okładki, liczbę stron, kolory liter - potencjał personalizacji jest niezmierzony. Warto też wykonać fotoksiążkę, która również będzie piękną pamiątką - niekoniecznie ciąży. Wydrukuj dla przyszłej mamy na pamiątkę z okresu waszej relacji, np. ze szkoły czy studiów. To bardzo miły gest.

Personalizowany album na zdjęcia, Papier LAB, cena od 155 zł

Voucher na prezent dla przyszłej mamy

Voucher jest to prezent dla mamy trafiony w 10 i nie jest to żadne pójście na łatwiznę. To coś, co motywuje do aktywności lub pomaga odpocząć wszystkim zmysłom. Choć kategoria jest rozbita tematycznie podpowiadamy, jakie vouchery lub bony mogą przydać się przyszłej mamie i co warto jej sprezentować:

karnet do serwisów streamingowych typu: Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Spotify, Empik Premium, Storytel itp.,

voucher do serwisów z jedzeniem na wynos,

wykupiony zabieg w zaprzyjaźnionym salonie kosmetycznym - manicure, pedicure,

voucher do salonu masażu - rewitalizujący, odprężający masaż ciała i możliwość wyjścia po porodzie doceni niejedna mama,

voucher do sklepów polskich marek czy sieciówek (zależy, które preferuje), w których można kupić wygodną odzież typu home wear, dresy, legginsy, szlafroki czy kimona,

pakiet badań dla mamy po porodzie: sprawdzenie poziomu witamin i minerałów.

fot. Adobe Stock

Perfumy dla przyszłej mamy

Dobrze wiesz, jak sielsko kojarzy się zapach ciasta drożdżowego, szarlotki, pyrkającego rosołu u babci, świeżo parzonej kawy podczas spotkania w kawiarni, w której poznałaś ukochanego. Istnieje cała gama zapachów, które otwierają w umysłach szufladki jak w katalogu bibliotecznym z poszczególnymi wspomnieniami.

W życiu kobiety istnieje kilka momentów, które są wyjątkowe i niezapomniane - najczęściej są to ślub oraz narodziny dziecka, których rangę warto podkreślić zapachem, kupionym na tę okoliczność. Przyszła mama może sprawić sobie taki prezent bądź nie, ale naszym zdaniem woda perfumowana to doskonały prezent dla kobiety w ciąży.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Eau de Cologne, cena 359 zł/50 ml

„Kosmetyczna apteczka pierwszej pomocy” dla przyszłej mamy

Pomysł na prezent w postaci miksu przydatnych „ratunkowych” rzeczy przyszedł do głowy naszej redaktor prowadzącej, gdy szukała upominku na baby shower. Niekiedy trudno obdarować przyszłą mamę osobistym prezentem, jeśli nie jesteście w zażyłej relacji lub jeśli nie do końca wyczuwasz jej gust i estetykę.

Podręczny, przewrotnie nazwany „apteczką pierwszej pomocy”, to zestaw kosmetyków i gadżetów, które mogą przydać się mamie po porodzie. Ważne, aby produkty nie zawierały zakazanych substancji dla kobiet w ciąży karmiących piersią. Mogą to być:

roller do masażu ciała lub twarzy (np. roller jadeitowy),

serum pod oczy z kofeiną lub rozświetlające płatki hydrożelowe,

maseczka nawilżająca (najlepiej na noc, bez zmywania),

uelastyczniający olejek do ciała,

krem z masą perłową (doskonały na ew. rozstępy i blizny),

suchy szampon do włosów,

zestaw delikatnych dla włosów gumek typu scrunchie.

Od lewej: Olejek Migdały i Owies przeciw rozstępom Iossi, cena ok. 59 zł, Serum Caffeine Solution The Ordinary, cena ok. 45 zł, Maseczka nawilżająca Drink Up Origins, cena ok. 85 zł./kolaż polki.pl.

Stylowy plecak lub torba z wieloma przegródkami

Szczerość to cecha rzekomo pożądana, rzadka i trudna, ale konieczna, jeśli chodzi o zakup akcesoriów dla przyszłej mamy, które w znakomitej większości są infantylne. Wzory w kucyki, wróżki czy statki kosmiczne pojawiające się na plecakach, torbach czy akcesoriach są estetyczne, ale dedykowane dzieciom, a nie dorosłym kobietom. Niezaprzeczalnie tego typu akcesoria są tworzone z myślą o macierzyństwie, ale nie o kobiecości.

Część mam się z nami nie zgodzi, ale jesteśmy zdania, że torba do wózka nie jest artykułem pierwszej potrzeby, a dodatkowo - jest mało uniwersalna. Lepiej zaopatrzyć przyszłą mamę w funkcjonalny, modny i ponadczasowy produkt, który posłuży jej jako kobiecie, a nie tylko jako mamie, np. marki Kanken czy Doughnut.

Plecak Fjallravens Kanken szary, cena ok. 399 zł

