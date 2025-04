1. Teraz wcale nie możesz solić

NIEPRAWDA To nieaktualne zalecenie. W prawidłowej ciąży organizm potrzebuje soli. Ale w niewielkiej ilości – dzienna norma to nie więcej niż płaska łyżeczka soli we wszystkich potrawach. Sól kuchenna (podobnie jak ryby morskie) dostarcza jodu, który chroni przed zaburzeniami w rozwoju umysłowym dziecka. Ale gdy jest jej za dużo, powstają obrzęki.

Uwaga! Łatwo przekroczyć zalecaną dawkę soli, gdy jesz gotowe produkty, np. fast foody, wędliny, chleb czy kiszone ogórki ze sklepu.

2. Zagłodzisz dziecko, ponieważ za mało jesz

NIEPRAWDA W ciąży nie wolno się oczywiście odchudzać, ale nie można też stracić kontroli nad tym, ile się je. Lista powikłań wywołanych zbyt dużą wagą jest długa: cukrzyca ciążowa, nadciśnienie grożące rzucawką, kłopoty z krążeniem – to tylko kilka przykładów.

Uwaga! W 1. trymestrze powinnaś jeść tyle co zwykle, w 2. organizm potrzebuje dodatkowo 360 kcal (to tyle, co talerz pożywnej zupy), a w 3.

– 475 kcal.

3. Nie łykaj witamin, ale dbaj o zdrową dietę

NIEPRAWDA Organizm zdrowo odżywiających się osób może sam dopominać się o to, czego mu brak, np. przy niedoborze potasu masz apetyt na banany lub pomidory, a gdy potrzeba kwasu foliowego – na zielone warzywa liściaste. Jednak sama dieta czasem nie wystarcza...

Uwaga! Nie u każdego ten mechanizm działa. Trudno o gwarancję, że uzupełnisz niedobory witamin i minerałów. Warzywa i owoce mogą być źle przechowywane czy opryskiwane. Aby mieć pewność co jesz, rób zakupy w sprawdzonych miejscach i... zażywaj preparaty witaminowe przepisane przez lekarza prowadzącego.

5. Lampka wina poprawi ci morfologię

NIEPRAWDA To przestarzały pogląd. Alkohol przenika przez łożysko do krwiobiegu dziecka i może prowadzić do niedorozwoju fizycznego i umysłowego. Dlatego nawet jeden kieliszek wina wypity do obiadu lub kolacji może zaszkodzić.

Uwaga! Alkohol znajdujący się we krwi jest także obecny w mleku mamy. Abstynencja obowiązuje też w czasie karmienia piersią.

6. Nie możesz w ogóle pić kawy

NIEPRAWDA Wskazane jest przede wszystkim ograniczenie kawy, dlatego że zawiera kofeinę. Od czasu do czasu możesz sobie jednak pozwolić na filiżankę z dużą ilością mleka. W ciągu dnia nie powinnaś jednak wypijać więcej niż 300 mg kofeiny. Dla porównania – espresso ma ok. 60 mg kofeiny w 50 ml, kawa z ekspresu 60–100 mg kofeiny w 125 ml, a tzw. bezkofeinowa też nie jest jej pozbawiona (ok. 3 mg kofeiny).

Uwaga! Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale także w herbacie. Jej filiżanka zawiera ok. 45–60 mg tego związku. Kofeinę znajdziesz też w coli (puszka ma ok. 45 mg tego związku) i napojach energetyzujących, których nie powinnaś pić.

7. Nie wolno ci jeść ryb, bo są toksyczne dla dziecka

NIEPRAWDA Choć mięso niektórych ryb może być zanieczyszczone np. rtęcią, to nie powód, by ich nie jeść przez całą ciążę. Specjaliści od żywienia uważają, że korzyści, jakie jedzenie ryb niesie dla zdrowia mamy i dziecka, przewyższają ryzyko związane z ich skażeniem. I zalecają, by kobiety w ciąży zjadały 2 razy w tygodniu niewielką porcję ryby (około 100 g).

Uwaga! Podczas zakupów wybieraj mniejsze okazy ryb – kumulują mniej zanieczyszczeń z wody morskiej. I unikaj jedzenia ich na surowo. Na cenzurowanym jest też tuńczyk z puszki.

