Termin porodu zbliża się nieubłaganie, a ty wciąż nie zdecydowałaś, czy chcesz rodzić sama czy z mężem? Być może dzięki naszym poradom uda ci się podjąć ostateczną decyzję. Pamiętaj też, żeby nie iść za radami innych tylko samemu wybrać rozwiązanie, które będzie komfortowe dla ciebie i męża.

Zalety porodu rodzinnego

Wspólne przeżycie doniosłej chwili

Narodziny dziecka to wyjątkowy moment dla obojga rodziców. Być może macie poczucie, że tę wyjątkową chwilę musicie przeżyć razem, jesteście przecież jednością.

Wzmocnienie więzi między tobą i mężem

Do tej pory zawsze byliście przy sobie w trudnych momentach, chcecie, by i tym razem było podobnie. Ty oczekujesz, że mąż będzie wsparciem, a on chce się tobą opiekować, gdy będziesz rodzić wasze dziecko.

Poczucie bezpieczeństwa

Poród należy do wyjątkowo stresujących wydarzeń. Być może będziesz czuła się bardziej komfortowo, gdy mąż będzie przy tobie, będzie trzymał cię za rękę i reagował, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Wady porodu rodzinnego

Nie każdy mężczyzna czuje się na siłach uczestniczyć w porodzie

Niektórzy mężczyźni tylko zgrywają twardzieli, a tak naprawdę, gdy tylko widzą krew, zaraz mdleją. Nie ma sensu narażać ich na takie problemy. Może się okazać, że zamiast ci pomagać, mąż jedynie utrudni poród, bo będzie trzeba go cucić, gdy nagle zemdleje.

Poczucie nadmiernej ingerencji w intymne sprawy kobiety

Nie wszystkie pary są chętne do informowania małżonka o wszelkich swoich najintymniejszych sprawach, a taką jest przecież poród. Jeśli jest obawa, że twój mąż źle zniesie widok porodu i może później nie mieć ochoty na bliskie kontakty intymne, lepiej zrezygnować z porodu rodzinnego.

Stres i brak komfortu, że mąż widzi nas w takim stanie

Co jednych uspokaja, innych może stresować. Być może masz poczucie, ze przy mężu zawsze musisz prezentować się świetnie i absolutnie nie chcesz, by oglądał cię w bólach, spoconą i zmęczoną. Jeśli czułabyś wówczas dyskomfort, nie wybieraj porodu rodzinnego, nawet jeśli wszystkie koleżanki wokół mówią, że to najlepsze rozwiązanie.

