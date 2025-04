Niektóre dziewczyny twierdzą, że czuły, iż są w ciąży, już kilka dni po zapłodnieniu. Skąd? Ich słodka tajemnica. Większości z nas tę wiadomość potwierdził test ciążowy lub lekarz.

Reklama

A że do tego czasu żyłyśmy "normalnie", niejedna przyszła mama boi się, że zdążyła narozrabiać. Kilka drinków, seks, stresy – czy to nie zaszkodziło dziecku? Nie! A teraz pora na więcej szczegółów!

1. Jak obliczyć termin porodu?

To pewnie jedna z tych rzeczy, która cię teraz najbardziej interesuje. Od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki odejmij trzy miesiące (np. 11 kwietnia – 3 miesiące = 11 stycznia). Do otrzymanej daty dodaj siedem dni (11 stycznia + 7 dni = 18 stycznia). Przewidywany termin porodu to właśnie 18 stycznia.

Pamiętaj jednak, że wyliczona data jest tylko orientacyjna. Z badań wynika, że jedynie jedno na 20 dzieci rodzi się w wyznaczonym terminie. Reszta maluchów przychodzi na świat najczęściej w granicach dwóch tygodni od terminu właściwego (czyli między 38. a 42. tygodniem ciąży).

2. Czy to prawda, że po zajściu w ciążę nie powinnam gwałtownie rzucać palenia, tylko je ograniczyć?

Nieprawda! Palenie jest szalenie szkodliwe i każdy moment jest dobry na jego rzucenie – a ciąża wyjątkowo. Oprócz zwiększonego ryzyka zachorowania na raka i choroby serca u palacza, u maluszków, których mamy w ciąży paliły, powoduje ono zmniejszenie wagi urodzeniowej. Niska waga natomiast to główna przyczyna wielu problemów noworodków – z przedwczesnym porodem i opóźnieniami w rozwoju psychicznym i fizycznym.

3. Dlaczego ciągle jest mi niedobrze?

Nudności zazwyczaj pojawiają się ok. 6. tygodnia ciąży i trwają najczęściej do końca pierwszego trymestru. Cóż zrobić, by poczuć ulgę? Staraj się jadać często, by nie mieć pustego żołądka.

Skąd te ciążowe mdłości?

4. Kiedy zacznie mi rosnąć brzuch?

To sprawa bardzo indywidualna. Są mamy, którym brzuszek zaokrągla się już w trzecim miesiącu, po innych nie widać ciąży nawet do połowy czasu jej trwania. I każda z tych sytuacji może być jak najbardziej w normie.

5. Codziennie jeżdżę na rowerze, biegam albo trenuję na siłowni. Czy ten wysiłek zaszkodzi ciąży?

Lekarze twierdzą, że pierwszy trymestr ciąży to nie czas na intensywny wysiłek. Jednak jeśli przed ciążą regularnie się ruszałaś, nic nie stoi na przeszkodzie, byś dalej była aktywna. Obowiązuje jednak zasada, że przyszła mama gimnastykuje się dla przyjemności i zaprzestaje wysiłku, gdy jest zbyt intensywny, czyli męczy lub wiąże się z bólami brzucha lub w okolicy łonowej. W kolejnych trymestrach ciąży umiarkowany wysiłek mamy nie stanowi już dla maluszka takiego zagrożenia.

Te ćwiczenia możesz wykonywać w ciąży!

6. Co robić, żeby nie utyć?

Na nadprogramowe kilogramy w ciąży jest jeden sposób – rozsądna dieta. Ile zatem wolno przytyć? To zależy od wagi wyjściowej. Przyrost masy ciała w pojedynczej ciąży wynosi średnio 12–13 kg, ale... nie u wszystkich kobiet. Najpierw jednak określ BMI.

Jeśli zgodnie z BMI masz niedowagę (wynik poniżej 18,5), w ciąży powinnaś przytyć 14–20 kg. Gdy twój ciężar mieści się w normie (wynik 18,5–24,9), do końca ciąży możesz przybrać na wadze 12–18 kg. Jeżeli masz nadwagę (wynik 25–29,9), ideałem będzie wzrost wagi o 7–11 kg. Zaś u kobiet otyłych (wynik powyżej 30) waga może się zwiększyć maksymalnie o 7 kg.

Jak poradzić sobie z tyciem w ciąży?

7. Dlaczego teraz tak często mam badać krew i mocz?

Proste badania krwi pozwolą przede wszystkim określić twoją grupę krwi i rodzaj czynnika Rh oraz stwierdzić lub wykluczyć wiele chorób (np. anemię, cukrzycę czy odporność na groźną dla ciężarnych i ich maluszków różyczkę). Analiza moczu natomiast pomaga stwierdzić, czy nie nosisz pewnych bakterii odpowiedzialnych za przedwczesny poród. Czyli w skrócie: te pierwsze podstawowe badania dają ginekologowi najważniejsze informacje o twoim ogólnym stanie zdrowia.

8. Na czym polega badanie USG? Czy jest szkodliwe dla dzidziusia? Jak często wolno je wykonywać?

Fale dźwiękowe o tak wysokiej częstotliwości są całkowicie bezpieczne dla płodu i mamy. Co więcej, badanie ultrasonograficzne jest bardzo potrzebne na tym etapie ciąży! Nie tylko pozwala obejrzeć malca na ekranie, ale też ustalić, jak rośnie i czy dobrze się miewa. Ma na celu potwierdzenie ciąży, określenie liczby zarodków. Pozwala również wykluczyć ciążę pozamaciczną. Możesz je wykonywać właściwie tyle razy, ile zachcesz, jednak muszą być minimum trzy: między 6. a 11. tygodniem ciąży, około 20. tygodnia i tuż przed przewidywanym terminem porodu.

15 pytań i odpowiedzi o USG w ciąży

9. Jestem przeziębiona. Do tej pory brałam dwie aspiryny i po dwóch dniach przechodziło. Jak mam się leczyć?

Na przeziębienie najlepiej stosować herbatę z malinami i lipą, witaminę C, Rutinoscorbin, wapno czy czosnkowy Alliofil. Jeśli boli gardło, lekarze zamiast tabletek zalecają płukanki z roztworu soli kuchennej. A aspiryny, cóż, musisz unikać! Jeżeli zaś poczujesz się znacznie gorzej – nie zwlekaj, tylko idź do lekarza! Są nawet antybiotyki bezpieczne dla ciężarnych.

Jak leczyć przeziębienie w ciąży?

10. Kiedy powiedzieć o ciąży szefowi?

Najlepiej jak najwcześniej. Szczególnie jeśli kiepsko się czujesz lub pracujesz w warunkach szkodliwych dla dziecka (np. masz kontakt z promieniami rentgenowskimi). Wtedy twój szef będzie musiał wyznaczyć ci inne obowiązki. Pamiętaj, że pełną ochronę daje kobiecie dopiero zaniesienie zaświadczenia o ciąży do działu kadr.

11. Jak w ciąży uprawiać seks? Czy nie zrobimy dziecku krzywdy?

Jeśli lekarz nie uzna ciąży za zagrożoną, nic nie stoi na przeszkodzie, byście kochali się z partnerem jak dotąd. Zwłaszcza teraz, w pierwszym trymestrze, kiedy nie masz jeszcze widocznego brzuszka, którego nie można by było zbytnio uciskać. Maleństwo, które nosisz w brzuchu, jest bardzo dobrze chronione wewnątrz worka owodniowego – nie wnikną do niego żadne drobnoustroje czy plemniki. Gdy się kochacie, będzie czuło delikatne i kołyszące skurcze macicy – i to tylko podczas orgazmu.

7 pytań i odpowiedzi o seks w ciąży

12. Jak ja sobie dam radę? Przecież w życiu nie miałam na rękach niemowlaka!

Dasz sobie radę dokładnie tak samo jak miliony innych kobiet. A zamiast się stresować, zadbaj o siebie i dziecko. Bądź dla siebie dobra. Smacznie i zdrowo jedz, spaceruj, a myśląc o ciąży, staraj się to robić spokojnie. Masz prawo doświadczać wielu trudnych, często sprzecznych i zmiennych uczuć. Nie warto z nimi walczyć, bo odrzucane i tak prędzej czy później dojdą do głosu. Zatem... wysłuchaj ich.

Reklama

napisane na podstawie tekstu z magazynu Mamo to ja