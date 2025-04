Płeć dziecka zależna od ruchów płodu?

Jestem w 18. tygodniu ciąży. Moje dziecko porusza się dość intensywnie. Znajomi mówią mi, że to na pewno chłopiec, argumentując, że płód płci żeńskiej jest bardziej spokojny i zaczynamy go odczuwać później niż chłopca. Czy to prawda?

Ania

Czy znajomi bez aparatu usg są w stanie stwierdzić płeć płodu? Jeśli tak to warto ich za to podziwiać:). Istnieje mnóstwo mitów starych jak świat, które dają możliwość oceny płci płodu. Czasami zdarza się, że mit akurat zbiegnie się z prawdą i na tej podstawie zostajemy przekonani, że dana teoria była prawdziwa. Pierwiastki pierwsze ruchy płodu (bez względu na płeć) zwykle odczuwają około 20. tygodnia ciąży a wieloródki około 16-18. tygodnia ciąży.

W publikacji „O pochodzeniu mężczyzny” (Steve Jones) zawarto informację, że płód męski jest słabszy. Tak twierdzą brytyjscy genetycy. Według nich chłopcy wolniej się rozwijają ( w 40. tygodniu życia noworodek męski jest o 4-6. tygodni opóźniony w stosunku do dziewczynki. Zachęcam by poczekać na określenie płci przez fachowca podczas usg. 100% prawdziwość płci po porodzie:).

Pozdrawiam serdecznie