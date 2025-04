Plamienie po badaniu

Witam. Wczoraj byłam u ginekologa na badaniu, jestem w 38 tygodniu ciąży. Po wizycie zobaczyłam, że mam brązową wydzielinę z pochwy. Nie jest to na pewno krew. Co to może być? Pozdrawiam.

Kasia

Czasami po badaniu może wystąpić plamienie, które zaniknie. Może to być również czop śluzowy - jeśli wyglądało to na taki śluz podbarwiony krwią, może być brunatny. Czop porodowy może odejść na kilka do kilkunastu dni przed porodem.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna