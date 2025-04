Reklama

“Mama i ja” to naturalna, krystalicznie czysta, niegazowana woda źródlana, przygotowana z myślą o kobietach w ciąży, młodych mamach i ich pociechach oraz wszystkich ceniących zdrowy sposób odżywiania.

„Mama i ja” jest wodą o niskim stopniu mineralizacji, co sprawia, że jest idealną bazą do przygotowywania napojów i posiłków dla niemowląt już od pierwszych dni życia; sprawdza się także jako zdrowy napój dla starszych dzieci.

Jako niezastąpiony składnik diety polecana jest kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz tym mamom, które po porodzie chcą odzyskać szczupłą sylwetkę.

Najwyższą jakość naturalnej wody źródlanej „Mama i ja” potwierdza atest Instytutu Matki i Dziecka, co oznacza, że woda została przebadana w zakresie składu, sposobu produkcji, bezpieczeństwa dla zdrowia, poziomu szkodliwych substancji oraz wartości odżywczych. Atest jest więc gwarancją, że skład wody „Mama i ja” dostosowany jest do potrzeb organizmu kobiety w ciąży i dziecka w łonie matki, a także niemowląt od najwcześniejszych dni życia.

„Mama i ja” to produkt doceniony w konkursie na najlepsze produkty dla dzieci, organizowanym przez „Mamo to ja” - w roku 2004 woda otrzymała prestiżową nagrodę HIT Mamo, to ja - Najlepsze dla Dziecka 2004.

Woda „Mama i ja” dostępna jest w butelkach o pojemności 1.5L o 0.45L. Produkt można kupić w sieciach handlowych: Real, miniMAL, Kaufland, Makro Cash&Carry, PSS.

Więcej informacji szukaj na stronie www.wodamamaija.pl.

Jeżeli chcesz wygrać jeden z 12 zestawów „Mama i ja” w postaci butelki wody 1.5l wraz z ręcznikiem kąpielowym dla dziecka, odpowiedz prawidłowo na zadane poniżej pytanie:

Z jakiej głębokości czerpana jest naturalna woda źródlana Mama i ja?

Konkurs został zakończony. TU znajdziesz wyniki konkursu.