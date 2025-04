Wygląd piersi po ciąży bardzo się zmienia. Mają na to wpływ głównie hormony. Piersi po urodzeniu dziecka robią się większe i cięższe, co często prowadzi do rozstępów. Po okresie karmienia biust znowu się zmniejsza i staje się bardziej obwisły.

Okazuje się, że można temu zapobiec. Wystarczy stosować się do kilku prostych zasad. Jeśli więc również po ciąży chcesz się cieszyć pięknym biustem, postaw na odpowiednia bieliznę, ćwiczenia i pielęgnację ciała.

Biustonosz powinien być odpowiednio dobrany do nowego rozmiaru biustu. Nie nośmy tego sprzed ciąży. Nowy powinien być wygodny również podczas karmienia. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to warto zacząć je jeszcze przed zajściem w ciążę. Jeśli wzmocnimy biust, lepiej zniesie zmiany zachodzące podczas ciąży i karmienia piersią. Gdy ćwiczenia połączymy z odpowiednią pielęgnacją skóry, po urodzeniu dziecka nie zauważymy dużej różnicy w wyglądzie piersi. Warto jednak pamiętać, że wszystkie kosmetyki, jakich używamy powinny być bezpieczne dla dziecka. W tym wypadku najlepiej wybrać naturalne olejki, np. kokosowy.

Fot. Fotolia