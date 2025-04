Wypowiedź lekarza: jakie objawy świadczą o ciąży?

Organizm może dać ci znać, że jesteś w ciąży, nim pomyślisz o teście. I wcale nie poprzez mdłości. Niektóre przyszłe mamy mogą nie odczuwać ich przez całą ciążę. Niektóre kobiety czują się, jakby spodziewały się nie dziecka, a raczej – oceniając objawy – grypy. Co zauważyłaś u siebie?

1. Ciągle chodzisz do toalety

Można zaryzykować stwierdzenie, że przyszła mama siusia za dwoje. Nieważne, czy dzień, czy noc, wychodzisz z łazienki i zaraz do niej wracasz. To efekt powiększania się macicy i działania hormonów, które przyspieszają krążenie krwi, a przez to wpływają na pracę nerek. Te organy intensywnie teraz oczyszczają krew z wszelkich substancji toksycznych. Możesz odczuwać większe pragnienie, którego nie warto bagatelizować.

2. Wszystko inaczej pachnie i smakuje

Uwielbiałaś zapach czosnku, a teraz na samą myśl o nim tracisz apetyt. Z dnia na dzień niektórym kobietom przestaje się podobać zapach uwielbianych od lat perfum. Naukowcy znajdują uzasadnienie dla takich fanaberii. Przypuszczają, że wzrost wrażliwości na zapachy i smaki to spadek ewolucyjny. Wrażliwsze zmysły miały pomóc przyszłej mamie chronić się przed substancjami, które mogłyby dziecku zaszkodzić.

3. Ból i tkliwość piersi

Zanim w twojej głowie zaświta myśl o ciąży, twój biust już przygotowuje się do laktacji. Uwrażliwia się na dotyk do tego stopnia, że samo leżenie na brzuchu może boleć. Niektóre kobiety zauważają na początku lekkie mrowienie w piersiach. Zmiany te są bardziej nasilone niż te przed miesiączką. Daje się także zauważyć ściemnienie brodawek sutkowych lub pojawienie się małych grudek na obwódce, zwanych gruczołami Montgomery’ego, które przypominają gęsią skórkę.

4. Smak metalu w ustach

To efekt działania hormonów i bardzo częsty objaw ciąży. Przez hormony ciążowe kubki smakowe reagują inaczej niż zwykle. Metaliczny smak można pokonać jedząc kwaśne potrawy. Stąd zapewne upodobanie przyszłych mam do kwaszonych ogórków. Dokuczać też ci może nadmierna ilość śliny w ustach.

5. Sygnały z podbrzusza

Bardzo wrażliwe na sygnały organizmu kobiety mogą wyczuwać zmiany zachodzące w dolnej części brzucha, do których dochodzi na samym początku ciąży. Spowodowane są zagnieżdżeniem zarodka, zwiększonym przepływem krwi oraz powiększaniem się macicy.

6. Senność i zmęczenie

Położyłaś się na chwilę, żeby odpocząć, a obudziłaś się w środku nocy. Wszechogarniająca senność to typowy objaw ciąży. Jej przyczyną jest wzmożony wysiłek całego organizmu. Nie zdajesz sobie sprawy, że pracuje teraz pełną parą. Zużywa dużo energii na wykształcenie łożyska i przede wszystkim – rozwój dziecka.

konsultacja: dr n. med. Bożena Kowalska, ginekolog położnik z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

na podstawie tekstu Małgorzaty Mazurek-Wódz/Twoje dziecko