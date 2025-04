Pytanie o okres w ciąży i możliwość jego występowania w tym czasie zawsze spotka się z negatywną odpowiedzią lekarza. W ciąży może wystąpić krwawienie, ale nie miesiączka.

Okres a ciąża

Okres wyklucza ciążę, a ciąża wyklucza okres. Jeżeli występują u ciebie przedłużające się krwawienia, a zrobiłaś test ciążowy, który miał wynik pozytywny - natychmiast zgłoś się do lekarza.

Krwawienie w ciąży spotyka ok. 30% ciężarnych w pierwszej połowie ciąży i nie oznacza to zawsze poronienia czy bardzo groźnych powikłań. We wczesnej ciąży mogą wystąpić krwawienia w terminie teoretycznie przypadających miesiączek w przez pierwsze 12 tygodni od zapłodnienia i nie muszą wiązać się z niebezpieczeństwem.

Okres w ciąży czy krwawienie w ciąży?

Jeśli dotychczas miałaś skąpe miesiączki, to racjonalne jest, że myślisz, że masz okres w ciąży lub - że jesteś od krok od jej utraty. Lekarze jednak wskazują, że u niektórych kobiet krwawienie w ciąży to de facto plamienie w ciąży, bo jest skąpe, choć zauważalne, ale przyszłym matkom może przypominać menstruację.

Na początku I trymestru ciąży możesz mieć tzw. fałszywą miesiączkę - jest to związane z zagnieżdżeniem się zarodka w macicy i może towarzyszyć mu ból podbrzusza - objawy są bardzo zbliżone do tych, które towarzysza menstruacji.

Przyczyną krwawienia w II trymestrze ciąży mogą być nieprawidłowości związane z ciążą lub budową narządów rodnych. Trzymając się terminologii, po 20 tygodniu ciąży nie grozi ci poronienie, a poród przedwczesny.

Pamiętaj, że każdy niepokój związany z ciążą powinnaś zgłosić lekarzowi i konsultować swoje wątpliwości związane ze stanem zdrowia.

Kiedy krwawienie w ciąży jest niebezpieczne?

Przyczyny tego tzw. okresu w ciąży (mowa o krwawieniu w 1. połowie ciąży) mogą być poważne, a wydzielina np. zabarwiona krwią lub w kolorze intensywnej czerwieni.

Ciąża pozamaciczna. Krew jest jasnoczerwona, krwawienie może być obfite lub niewielkie, ale każde wymaga pilnej interwencji lekarza.

Nadżerka, polipy pochwy, inne nieprawidłowości w obrębie pochwy i szyjki macicy - możesz zaobserwować skrzepy krwi o ciemnoczerwonej barwie.

Niedobór progesteronu - może powodować obfite krwawienia o jasnoczerwonej barwie.

Poronienie - krew jest czerwona, krwawienie może być obfite.

Wady płodu.

Krwawienie po 20. tygodniu ciąży może być objawem:

Pęknięcia szyjki macicy. Są to rzadkie przypadki, którym towarzyszy silne krwawienie i ból i często następuje po skurczach. Konieczne jest wezwanie pogotowia.

Są to rzadkie przypadki, którym towarzyszy silne krwawienie i ból i często następuje po skurczach. Konieczne jest wezwanie pogotowia. Odklejenia łożyska . Nie dochodzi do niego w pełni, raczej w części, konieczna jest bardzo szybka interwencja i ciąża kończy się cesarskim cięciem.

. Nie dochodzi do niego w pełni, raczej w części, konieczna jest bardzo szybka interwencja i ciąża kończy się cesarskim cięciem. Łożyska przodującego. Część tkanki łożyskowej pokrywa wtedy w mniejszym lub większym stopniu ujście kanału szyjki macicy, czasami lekarz decyduje o szybkim zakończeniu ciąży przez cesarskie cięcie.

