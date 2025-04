Obniżenie brzucha w 33. tygodniu ciąży

Jestem w 33.tygodniu ciąży i niedawno bardzo widocznie obniżył mi się brzuch - to moja pierwsza ciąża. Czy może to oznaczać poród przedwczesny? Mam też dość częste skurcze tzn. twardnieje mi brzuch. Jest to nie przyjemne ale nie boli.

Agata

Kiedy dolna część macicy rozmiękcza się i rozciąga, głowa płodu przesuwa się w dół tzn. w kierunku dna miednicy. Wówczas kobieta odczuwa większą swobodę przy oddychaniu, ponieważ brzuch się obniżył. Zwykle następuje to od 4-2 tygodni przed porodem. Dlatego w sytuacji zagrożenia porodem przedwczesnym jak najszybciej należy udać się do ginekologa, gdy zauważy się obniżenie brzucha.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna