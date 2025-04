Jeśli nie rodziłaś i martwisz się, że przegapisz poród, mamy dobrą wiadomość - jest to niemożliwe. Tak samo, jak niemożliwy jest poród siłami natury zupełnie bez bólu.

Poród - czy to już?

Objawy przedporodowe mogą pojawić się już kilka tygodni przed terminem narodzin dziecka. Najczęściej jednak matka odczuwa je jedynie kilka dni lub kilka godzin wcześniej. To nie są jeszcze objawy rozpoczęcia akcji porodowej. To sygnały ostrzegawcze pokazujące, że niedługo się zacznie. Kiedy? Tego dokładnie nie wiadomo, ale możesz spodziewać się, że urodzisz w ciągu doby, jeśli:

sączą się wody płodowe,

wypadł już wcześniej czop śluzowy,

skurcze macicy są co ok. 8-10 minut i utrudniają chodzenie czy stanie,

widocznie opadł ci brzuch.

Do charakterystycznych objawów porodu należą ponadto inne dolegliwości bólowe i zjawiska - przeczytaj o każdym z nich.

Ucisk w dole brzucha

Nacisk na miednicę i odbyt to uczucie, które niedoświadczona przyszła mama może całkowicie zlekceważyć. Tymczasem jego pojawienie się oznacza, że poród zbliża się wielkimi krokami. Możesz poczuć skurcze przypominające kolkę brzucha (od lekkich po bardzo wyraźne) i ból w okolicach pachwin.

Ból w dolnej części kręgosłupa

Stały, tępy, ból w lędźwiach to objaw zbliżającego porodu. Jeśli czułaś go już we wcześniejszych miesiącach, teraz wzmóż czujność, kiedy ból przybierze na sile. Ten przed porodem przenosi się z krzyża w okolice podbrzusza, a czasem jest odczuwalny nawet w nogach.

Waga przed porodem

W ostatnim miesiącu ciąży raczej nie obserwuje się przyrostu wagi u kobiety lub jest on nieznaczny. Tuż przed porodem wiele kobiet traci na wadze nawet do 1,5 kilograma.

Huśtawka nastrojów przed porodem

W dniu porodu możesz bez wiadomego powodu poczuć się zdenerwowana lub zaniepokojona. Oznaką zbliżającego się porodu jest też poczucie skrajnego wyczerpania, nieokreślony strach i przygnębienie. Możesz poczuć apatię lub przeciwnie: niezrozumiały przypływ energii.

Wicie gniazda jako objaw porodu

Kilka dni przed porodem zapragniesz przeprowadzić gruntowne porządki: mimo brzuszka zabierzesz się za ścieranie podłogi i – po raz kolejny – układanie niemowlęcych kaftaników w szafce. Jeśli właśnie teraz jesteś w trakcie gruntownych porządków prawdopodobnie obudził się w tobie syndrom wicia gniazda – to jeden z częstych objawów nadchodzącego porodu, choć związany z psychiką, a nie fizjologią.

Wydalenie czopa śluzowego

Korek z gęstego śluzu w okresie ciąży chronił maleństwo przed infekcjami. Teraz, przed porodem, czop śluzowy zostaje wypchnięty z szyjki macicy, by zrobić miejsce rodzącemu się dziecku. Na bieliźnie możesz zaobserwować galaretowatą, bezwonną kulkę, przezroczystą lub lekko różową.

Odejście czopa śluzowego oznacza, że szyjka macicy się rozwiera. To, jak długo potrwa u niej ten proces, to jednak indywidualna sprawa każdej kobiety. Może trwać kilka godzin, ale też może ciągnąć się nawet dwa tygodnie. Od chwili wydalenia czopa lepiej powstrzymać się od stosunków, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo infekcji. O odejściu czopa śluzowego powiedz swojemu lekarzowi – być może zadecyduje on o zaaplikowaniu antybiotyków.

Czerwone nitki krwi przed porodem

Kilka dni przed narodzinami dziecka śluz pochwowy może stać się bardziej obfity i gęstszy, niż dotychczas. Na bieliźnie pojawiają się cieniutkie różowe albo czerwone niteczki. To nic niepokojącego – po prostu podczas skracania i rozwierania się szyjki macicy pękają pojedyncze naczynka krwionośne i to one zabarwiają wydzielinę pochwową. To znak, że już tylko godziny dzielą cię od porodu. Tego typu plamienie zazwyczaj pojawia się mniej więcej na dobę przed porodem.

Kiedy opuszcza się brzuch przed porodem

Przed porodem główka dziecka schodzi do kanału rodnego, a dno macicy się obniża. Dzięki temu przyszła mama znowu może zaczerpnąć głęboko powietrza, bo ucisk na płuca się zmniejsza.

Przemieszczenie się dziecka możesz zaobserwować gołym okiem: brzuch nieco się opuszcza i traci swój kształt okrągłej piłeczki. Najczęściej ma to miejsce na dobę przed rozwiązaniem.

Biegunka przed porodem

Biegunka w ciąży przed porodem to częsty objaw nadchodzącej rewolucji. Dzień przed lub już w dniu porodu możesz odczuć silne skurcze jelit. Stolce stają się luźne i częste. To nie są objawy zatrucia pokarmowego – w ten sposób organizm kobiety samoistnie oczyszcza się przed porodem. Dzięki temu jelita nie będą stanowiły przeszkody dla napierającej główki noworodka.

Skurcze Braxtona-Hicksa

Napięcie i stwardnienie macicy, jakie często ma miejsce po 20. tygodniu ciąży, przyszłe mamy odczuwają jako rytmiczne, bezbolesne, choć raczej nieprzyjemne skurcze, tzw. skurcze Braxtona-Hicksa. Napięcie może trwać 2 minuty i skurcz nie przekracza 30 sekund.

Im bliżej porodu, tym skurcze stają się bardziej odczuwalne, częstsze i trudno je odróżnić od skurczów porodowych. Jeśli oprócz rytmicznych, coraz częstszych skurczów czujesz ból brzucha lub w okolicy krzyża, to najprawdopodobniej rozpoczął się poród.

Źródło: na podstawie tekstu autorstwa Sylwii Niemczyk. Pierwotnie opublikowany 27.08.2007.

