Nospa w ciąży i magnez

Jestem w 29 tygodniu ciąży, 3 tygodnie temu wylądowałam w szpitalu z powodu twardego brzuszka, wyszłam po tygodniu z zaleceniem nospa 3x1, magnez 3x1, jednak niewiele się zmieniło. Leżę prawie cały dzień, ale przy każdym wstaniu np. w celu skorzystania z wc od razu mam skurcz, wieczorem się nasilają. Czy skurcze są groźne dla dziecka, czy nie potrzebuję jakiegoś mocniejszego leku? Mój lekarz stwierdził, że zobaczymy jak będzie za 2 tygodnie... Czekać czy konsultować z innym lekarzem? Poza tym nospa powoduje u mnie ból brzucha (przed ciążą miałam wrzody i myślę, że to jest przyczyna) i ból serca w związku z czym spanie na boku jest dla mnie wyjątkowo uciążliwe - czy mogę spać na plecach?



Małgorzata

Odpowiedź położnej:

Myślę, że warto choć trochę zaufać lekarzowi - on panią bada i wie jaki jest stan szyjki macicy oraz dobrostan płodu. Twardnienie brzucha jest niebezpieczne jeśli występuje często i prowadzi do skracania się szyjki macicy (a o tym nic pani nie wspomniała). Gdyby nastąpiła potrzeba podawania innych leków - lekarz by je zlecił.

Jeśli lekarz zalecił ci konkretną dawkę nospy w ciąży, możesz bez obaw ją przyjmować.



Nie bierz żadnego leku w ciąży, jeśli nie skonsultujesz tego z ginekologiem prowadzącym. Na wszelki wypadek.



O problemach związanych z zażywaniem nospy proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym ciążę. Myślę, że dla ochrony układu pokarmowego może pani pić len na czczo. W tym tygodniu ciąży nie zaleca się spania na plecach. Ponieważ może to prowadzić do niedotlenienia u płodu.

Oczywiście jeśli nie ma się zaufania do lekarza prowadzącego, można skonsultować się ze specjalistą, w którego decyzje nie będziemy wątpić.



Pozdrawiam serdecznie!

Celina Fręczko, położna

