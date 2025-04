Jedną z trudniejszych w „leczeniu” dolegliwości ciążowych jest niskie ciśnienie. Niekiedy taki jest urok organizmu, a niekiedy kobieta nabywa je w czasie ciąży i trudno jej znaleźć odpowiedź, jak temu zaradzić. Co może pomóc na niskie ciśnienie w ciąży?

Na pewno słyszałaś, że kobieta w ciąży nie powinna stać w kolejce do kasy czy w autobusie, ale równie często mogły dojść do ciebie słowa, że skoro może chodzić na zakupy, to może też poczekać na swoją kolej.

Otóż nie.

Organizm ciężarnej funkcjonuje - już od samego początku, czyli I trymestru ciąży - na zupełnie innych obrotach jeśli mowa o krążeniu krwi. Pierwszeństwo dla kobiet w ciąży nie wzięło się z powietrza (ba, to nie kwestia kultury, a prawa), a wiąże się m.in. z zagadnieniem niskiego ciśnienia krwi.

Serce kobiety już od ok. 8 tygodnia ciąży pracuje z obciążeniem o 60% większym. Ciężarnej szybciej robi im się słabo, nie może ustać w jednej pozycji dłużej, dostaje mdłości czy mroczków przed oczami z powodu bezruchu.

Co innego wysiłek, chociażby spacer, a co innego - stanie w kolejce po bułki. Układ żylny działa lepiej w ruchu u każdego, a tym bardziej u kobiet w ciąży, które mają więcej krwi zalegającej w tym układzie i których metabolizm zwalnia na czas ciąży.

A więc wiesz już, że kobiecie w ciąży jest słabo i jeśli spodziewasz się dziecka musisz liczyć się z tym, że raczej nie ominą cię zaburzenia ciśnienia, takie jak np. niskie ciśnienie w ciąży. Możesz w pewien sposób sama zweryfikować, czy będzie dotyczyć cię ten problem - wg danych, przyczyny niskiego ciśnienia w ciąży występują u:

Kobiet o drobnej budowie, niskich i mało aktywnych fizycznie Kobiet, u których w rodzinach pojawiała się już hipotonia. Osób, które leczą się endokrynologicznie lub kardiologicznie. Ciężarnych, które zapominają o piciu wody i niskie ciśnienie jest efektem nienawodnionego dostatecznie organizmu.

Niskie ciśnienie tętnicze czyli hipotonia lub hipotensja to stale utrzymujące się ciśnienie krwi poniżej 100/60 (część źródeł mówi o niższym niż 90/60). Najczęściej jest bezobjawowe, ale gdy pojawiają się zawroty głowy, mroczki przed oczami, omdlenia, zasłabnięcia, upadki, to nietrudno się wystraszyć. Wtedy lekarz podejmuje decyzję o bardziej złożonej diagnostyce.

Sprawa jest o tyle kłopotliwa, że niskie ciśnienie w ciąży jest łatwe do rozpoznania (od czego jest ciśnieniomierz), ale trudne do leczenia. Lekarze często też bagatelizują wahania ciśnienia tłumacząc, że to typowe dla ciężarnych, a raczej nie dostrzega w nich problemu medycznego.

Niskie ciśnienie w ciąży może mieć charakter stały, pojawiać się po jedzeniu czy danej aktywności. Towarzyszy mu też wysokie tętno. Dlaczego? Wysokie tętno powoduje, że krew płynie szybko i szybko dociera do narządów, mimo iż ciśnienie wyrzucania krwi z serca jest niskie. To zabezpiecza kobietę w ciąży przed nagłym omdleniem, osłabieniem, co jest bardzo ryzykowne w tym szczególnym czasie.

Jeśli występują u ciebie objawy niedociśnienia, notuj je skrupulatnie z datą i godziną i informuj lekarza. Wywiad z lekarzem jest kluczowy, bo jest podstawą do dalszej diagnostyki - nie wszystko widać jak na dłoni, a lekarz musi ci po prostu wierzyć na słowo.

Nie wyobrażasz sobie ciśnienia 90/60 przez 9 miesięcy ciąży i wierzysz, że na pewno jest lek, który możesz brać: otóż nie do końca. Bezobjawowe niskie ciśnienie w ciąży trzeba przeżyć podobnie, jak np. mdłości.

Jednak, jeśli niskie ciśnienie daje dolegliwości, ważne jest postępowanie niefarmakologiczne, czyli zachowania, które mają na celu zapobieganie objawom niskiego ciśnienia:

odpowiednie nawadnianie - wypijanie około 2-3 litrów płynów na dobę, a trakcie upałów jeszcze więcej,

zwiększenie spożycia soli do 10g/dobę,

unikanie obfitych posiłków (mniej, a częściej),

zwiększenie aktywności fizycznej,

unikanie długotrwałego stania, dusznych pomieszczeń itp.

spanie w pozycji podniesionej, nieco półleżącej,

po przebudzeniu rano siedzenie przez 30 sekund, a dopiero potem pionizacja oraz wypijanie szklanki wody,

unikanie płynów moczopędnych, zwł. kawy czy herbaty. Koniecznie przeczytaj też o tym, jak działa kawa w ciąży na dziecko.

Możesz przeczytać o sposobach na podniesienie ciśnienia krwi i zasugerować się radami dla niskociśnieniowców. Pamiętaj, że kawa na niskie ciśnienie w ciąży nie ma racji bytu. Podniesie trochę tętno, ale docelowo ciśnienie obniży, bo jest moczopędna, a każde oddanie moczu powoduje spadek ciśnienia.

Pij szklankę wody przed wstaniem z łóżka i szklankę do śniadania. Potem kolejne min. 2 litry w ciągu dnia.

