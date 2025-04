Jeśli w ciąży okaże się, że kobieta cierpi na niedoczynność tarczycy, powinna jak najszybciej poddać się leczeniu. Zresztą, w takim przypadku, oprócz opieki ginekologa, będzie potrzebny także stały kontakt z endokrynologiem. Czym może skutkować niedoczynność tarczycy w ciąży? Podpowiadamy!

Niedoczynność tarczycy w ciąży

Jak rozpoznać, że ciężarna może mieć tę przypadłość? W tym celu wykonuje się badanie poziomu TSH. W normie mieście się takie, które nie przekracza 4,2 mIU/l. W ciąży jednak jego stężenie powinno być inne, niż normalnie. W pierwszym trymestrze nie powinno przekraczać 2,5 mIU/l, a w drugim i trzecim 3,0 mIU/l. Jeśli jest wyższe, istnieje ryzyko niedoczynności, dlatego ginekolog prowadzący ciążę w takich przypadkach zawsze zleca pacjentce konsultację z endokrynologiem. Nieleczona niedoczynność tarczycy w ciąży może przynieść naprawdę poważne skutki zdrowotne, zarówno dla mamy, jak i dziecka.

Objawy niedoczynności tarczycy w ciąży

Może być niestety tak, że kobieta nie wiąże pewnych typowych objawów niedoczynności ze swoim stanem, ponieważ są to objawy również występujące w niektórych prawidłowych ciążach. Tu jednak znacząco się nasilają. Są to:

ciągłe uczucie senności ;

; ciągłe uczucie zimna;

trudności z koncentracją ;

; sucha skóra (mimo odpowiedniego nawilżania);

zaparcia;

zbyt szybki przyrost masy ciała.

W jaki sposób niedoczynność tarczycy może zagrażać matce i dziecku?

Hormon tarczycy jest szczególnie ważny podczas ciąży. Ponieważ w pierwszym trymestrze dziecko samo go jeszcze nie produkuje, czerpie go od matki. Jeśli jej tarczyca nie działa prawidłowo, również u niego pojawią się braki. A mogą one skutkować:

poronieniem;

przedwczesnym porodem;

niską masą urodzeniową dziecka;

śmiercią noworodka;

zaburzeniami oddychania noworodka;

opóźnieniem w rozwoju intelektualnym dziecka;

krwotokiem po porodzie u matki;

nadciśnieniem ciążowym;

niedokrwistością w ciąży.

Dlatego tak ważne jest, by kobiety jeszcze przed ciążą badały tarczycę, a jeśli niedoczynność zostanie zdiagnozowana w ciąży, jak najszybciej podjęły stosowne leczenie.

