Niedobory składników potrzebnych w ciąży mogą spowodować poważne konsekwencje. Mowa tu np. o przedwczesnym porodzie czy pojawieniu się wad wrodzonych u dziecka. To niestety nie wszystko. Niedobory tych ważnych substancji mogą ujawnić się nawet po latach! Jak im zapobiec?

1. Niedobory kwasu foliowego w ciąży: konsekwencje i przeciwdziałanie

Odpowiednia ilość kwasu foliowego jest niezbędna, by zapobiec wadom cewy nerwowej, ale nie tylko. Jest on też potrzebny do prawidłowego rozwoju mózgu, rozwoju intelektualnego dziecka. Najważniejsze jest to, by kobieta zaczęła przyjmować kwas foliowy już w trakcie przygotowań do ciąży: najlepiej pół roku wcześniej.

Niestety, z badań wynika, że co druga kobieta albo w ogóle go nie przyjmuje, albo nie taką dawkę, jaka jest konieczna. Bywa też tak, że organizm słabiej przyswaja kwas foliowy - wtedy konieczne jest zwiększenie dawki. By zapewnić sobie większą porcję kwasu foliowego warto jeść zielone warzywa, pomidory, pieczywo z pełnego ziarna. Niestety sama dieta nie wystarczy, dlatego kwas foliowy trzeba suplementować.

2. Niedobory kwasu DHA w ciąży: konsekwencje i przeciwdziałanie

Dzięki cennym kwasom DHA maleje ryzyko porodu przedwczesnego i to o ponad 85%! Kwasy DHA są też ważne dla rozwoju mózgu i późniejszych zdolności intelektualnych dziecka. Odpowiednia ilość DHA w ciąży zmniejsza ryzyko pojawienia się astmy u dziecka. Badania pokazały, że przyjmowanie 400 mg DHA w 2. trymestrze zmniejsza liczbę infekcji dróg oddechowych i kataru siennego u dzieci.

Obecnie rekomenduje się przyjmowanie od samego początku ciąży 500-600 mg kwasów DHA dziennie, a jeśli chodzi o grupę wysokiego ryzyka porodem wcześniejszym – nawet 1000 mg dziennie. Tę ilość może zapewnić jedzenie dwóch porcji świeżych ryb atlantyckich tygodniowo.

3. Niedobory witaminy D w ciąży: konsekwencje i przeciwdziałanie

100% noworodków urodzonych w Polsce ma niedobory witaminy D i to niezależnie od tego, czy przyszły na świat zimą czy latem. Oznacza to duże ryzyko wystąpienia powikłań. Odpowiednia ilość witaminy D (zwykle 1500-2000 j.m.) w ciąży zapobiega stanowi przedrzucawkowemu, zmniejsza ryzyko niskiej masy urodzeniowej dziecka. Ma ona też wpływ na rozwój intelektualny oraz podatność na infekcje, cukrzycę i inne choroby autoimmunologiczne. Są też badania, które łączą niedobór witaminy D z wystąpieniem schizofrenii.

4. Niedobory jogu w ciąży: konsekwencje i przeciwdziałanie

Niedobory jodu są częstą przyczyną opóźnienia intelektualnego i nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci. 15% dzieci matek z niedoczynnością tarczycy ma w wieku 7-9 lat IQ 85!

Dzieci matek z ciężkimi niedoborami we wczesnej ciąży 4 razy częściej rodzą dzieci, u których rozwija się potem ADHD i autyzm. Ze względu na powszechny niedobór jodu zaleca się przyjmowanie podczas całej ciąży 150 mikrogramów tego składnika dziennie.

5. Niedobory żelaza w ciąży: konsekwencje i przeciwdziałanie

Niedobór żelaza często powoduje niedokrwistość, której konsekwencje są bardzo poważne - zarówno w czasie ciąży, jak w późniejszym czasie dla dziecka (pogarsza m.in. zdolności intelektualne).

Niektórzy eksperci są zdania, że warto przyjmować profilaktycznie dawkę żelaza, inni uważają, że trzeba rozpocząć leczenie, gdy poziom hemoglobiny spadnie poniżej 11. Na niedobory są szczególnie narażone kobiety wegetarianki oraz kobiety z zaburzeniami wchłaniania żelaza.

na podstawie tekstu autorstwa Anny Biegańskiej/Twój maluszek