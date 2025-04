fot. Fotolia

Niebezpieczne zachcianki



Ciąża jest okresem zmian dla kobiety, a tym samym może stać się czasem wnikliwszego poznawania siebie, swoich potrzeb i zachowań. I tak, szczególnie w pierwszym trymestrze, w żywieniu kobiety w ciąży pojawiają się tzw. „zachcianki żywieniowe”.

Nierzadko chęć na konkretny produkt bądź danie wiąże się z przyzwoleniem kobiety na tzw. błędy żywieniowe, co oznacza odżywianie się w sposób niezgodny z zasadami zdrowego żywienia.

Zdarza się, że kobiety mają ochotę na zjedzenie produktu, który nie jest produktem żywnościowym, np. kredę. Takiej zachciance kobieta nie powinna ulec. Kobiety ciężarne powinny także wystrzegać się żywności niebezpiecznej, tj. niepasteryzowanego mleka i jego przetworów, serów pleśniowych, produktów wędzonych, surowego i niedogotowanego mięsa, surowych lub niedogotowanych jaj, deserów i lodów na bazie jaj, produktów zawierających glutaminian sodu, brudnych warzyw i owoców, słodzików. Żywność ta jest źródłem potencjalnych patogenów bądź związków szkodliwych dla matki i dziecka!

Niewskazane „puste” kalorie



Obok żywności niebezpiecznej do produktów niewskazanych dla kobiet ciężarnych należą także produkty wysokokaloryczne nie posiadające odpowiedniej wartości odżywczej.

Są to: słodycze, chipsy, żywność typu fast food.

Wobec pojawiających się „zachcianek żywieniowych”, które nie są zgodne ze zdrowym sposobem odżywiania się, istotna staje się umiejętność znalezienia bardziej odżywczego ich zamiennika. Jest to możliwe, jeśli wykorzystamy zasady racjonalnego odżywiania się.

Na przykład lody można zastąpić zamrożonym jogurtem bądź sorbetem. Kiedy natomiast pojawi się ochota na słodycze czy czekoladę, można spróbować zastąpić tę zachciankę suszonymi owocami, sezamkami, mrożonymi winogronami czy lekkim kakao na mleku. Z kolei sery z surowego mleka lub sery pleśniowe można zastąpić twarożkiem przygotowanym według potrzeb z mieszanką ziół, warzyw czy owoców. Zamiast słonych precelków, paluszków czy chipsów kobieta może wybrać popcorn (bez tłuszczu) doprawiony skomponowaną przez siebie mieszanką ziół (mieszanki ziół dostępne w sklepach mogą zawierać glutaminian sodu) czy migdały, pestki słonecznika albo ugotowaną cieciorkę. Sushi z surowej ryby można zastąpić sushi wegetariańskim – jednak tylko domowej roboty, ponieważ często w restauracjach sushi wegetariańskie jest przygotowywane na tym samym blacie co sushi z surowej ryby.

Wyszukiwanie zdrowych substytutów niezdrowych zachcianek może stać się dla kobiety okazją do poznawania nowych smaków, a także wprowadzania nowych zwyczajów zdrowotnych z zakresu prawidłowego odżywiania.

Ponadto w ograniczeniu występowania zachcianek może pomóc spożywanie regularnych posiłków (w szczególności śniadań) oraz unikanie niedojadania i przejadania się.

Autor: Aneta Grajda, specjalista Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

