Nie da się zaprzeczyć, że obecnie kobiety coraz później decydują się na pierwszą ciążę. Uważają, że muszą się do tego odpowiednio przygotować - dojrzeć, zdobyć wykształcenie, mieć dobrą pracę. Wszystko w trosce o zapewnienie przyszłemu dziecku jak najlepszych warunków.

Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to słuszny wybór. Ciąża i macierzyństwo przed trzydziestką są korzystniejsze pod wieloma względami. Podpowiadamy, jakie są zalety wcześniejszego macierzyństwa. Sprawdźcie!

Najlepszy wiek na ciążę

Nie ma jednego uniwersalnego wieku dla każdej kobiety, który byłby idealny na pierwszą ciążę. Składa się na to wiele czynników. Z biologicznego punktu widzenia najlepiej jest urodzić pierwsze dziecko do 25. roku życia. Generalnie przed trzydziestką warto zacząć starania, ponieważ:

1. Kobieta ma wtedy więcej sił i energii

Wbrew pozorom to bardzo istotne. Nie można przecież powiedzieć niemowlakowi, że jest się zmęczonym i nie będzie się go kołysało lub karmiło w środku nocy. Kilkulatek z kolei potrzebuje dużo ruchu i zabaw wspólnie z rodzicami. Trzeba na to wszystko wykrzesać z siebie energię. A im jest się młodszym, tym łatwiej.

2. Z wiekiem coraz trudniej jest zajść w ciążę i utrzymać ją

Płodność spada wraz z wiekiem kobiety. Im jest starsza, tym trudniej jest zajść w ciążę, a i gdy to się uda, nie ma gwarancji doniesienia ciąży. Warto o tym pomyśleć, jeśli faktycznie chce się mieć rodzinę, żeby później uniknąć cierpienia związanego ze stratą kolejnych ciąż.

3. W młodym wieku jest mniejsze ryzyko powikłań w ciąży

Nawet jeśli w starszym wieku uda się zajść i donosić ciążę, nie ma tak dużej gwarancji na urodzenie zdrowego dziecka, jak w przypadku ciąży przed trzydziestką.

4. W późniejszym wieku kobieta narażona jest na cukrzycę ciążową

Ryzyko pojawienia się cukrzycy ciążowej wzrasta wraz z wiekiem kobiety. Jeśli chcemy tego uniknąć, zaplanujmy ciążę jeszcze przed trzydziestką.

5. Wczesna ciąża zmniejsza ryzyko nowotworów

Nie tylko wczesna ciąża, ale ciąża w ogóle, ponieważ w jej trakcie kobieta nie ma cykli owulacyjnych, które tak naprawdę stwarzają ryzyko pojawienia się mutacji i powstania nowotworu. Jeśli jednak pierwsza ciąża jest dość wcześnie, jest szansa, że będzie ich więcej w życiu, niż w przypadku pierwszej późnej ciąży, a tym samym ryzyko raka również spada.

6. Ciąża po 30. roku życia może powodować nadciśnienie u kobiety

Młode kobiety niemal w ogóle nie mają tego kłopotu w ciąży. Nadciśnienie dotyczy jedynie ok. 5% ciężarnych przed trzydziestką. Później ryzyko pojawienia się nadciśnienia wzrasta do 20% lub nawet więcej.

