W ciąży czeka cię wiele cudownych chwil. Przedstawiamy te, które uważamy za szczególnie ważne i wzruszające. Przeczytaj!

1. Wykonanie testu ciążowego

Kiedy przyszła mama spodziewa się, że może jest w ciąży, pierwsze, co robi, to zwykle wykonuje test ciążowy samodzielnie w domu. Jeśli po chwili ukazują się na nim wyczekiwane 2 kreski, kobieta czuje falę przeróżnych uczuć, od euforii, przez ekscytację po niepewność. Jest to niezapomniana chwila. Najlepiej jest przeżywać ją wspólnie z partnerem. Jako przyszli rodzice buduje się między nimi nowa, niepowtarzalna więź.

2. Pierwsza myśl: "będę mamą"

Nie od razu dociera do kobiety, co oznacza, że będzie mamą i że już rozwija się w niej nowe życie. Kiedy sobie to uświadomi, czuje niepohamowaną radość. Bywa, że uśmiecha się do własnych myśli nawet na ulicy lub w tramwaju.

3. Pierwsze spotkanie z maluszkiem podczas badania USG

Pierwsze badanie USG można wykonać np. ok. 12 tygodnia ciąży i wówczas może nastąpić pierwsze spotkanie z maleństwem. Ma on już wówczas kilka centymetrów i wygląda jak miniaturowy człowiek. Zdarza się jednak, że lekarze dla potwierdzenia ciąży wykonują to badanie już w 7-8 tygodniu. W takim przypadku dziecko ma zaledwie kilka milimetrów, ale i tak świadomość tego, że jest, budzi u mamy wielką dumę i wzruszenie.

4. Obwieszczenie bliskim o ciąży

Najpierw o ciąży wiecie tylko ty i partner. Przychodzi jednak moment, kiedy chcecie ogłosić tę nowinę bliskim. To wielkie szczęście móc dzielić radość poczęcia z rodziną i przyjaciółmi. Ważne jednak, by na poinformowanie kogokolwiek o przyszłym dziecku wybrać odpowiedni moment, a nie zrobić to tak pochopnie między kawą a obiadem.

5. Wybieranie imienia

To bardzo poważne zadanie! Imię jest przecież ważną częścią człowieka i w pewien sposób może go jakoś określać. Wybranie zatem tego jednego, wyjątkowego może zająć długie wieczory. Ale kiedy już wybierzecie oboje to idealne imię, już w brzuchu będziecie mówić do dziecka w ten sposób, a przez to przyzwyczajać się do tej myśli, że wkrótce będzie was o jedno więcej.

6. Kolejne badanie USG - poznanie płci maluszka

Na początku ciąży rodzice zawsze mówią, że chcą, żeby dziecko było po prostu zdrowe, bo to jest oczywiście najważniejsze. Przychodzi jednak moment, że są bardzo ciekawi tego, kto kryje się w brzuchu. Dziewczynka czy chłopiec? Odkrycie tej zagadki jest niesamowicie ekscytujące!

7. Pierwsze ruchy dziecka w brzuchu

Przez pierwszych około 20 tygodni mama jedynie wie, że ma w sobie nowe życie, ale w ogóle go nie czuje (poza ewentualnymi objawami tego stanu, typu mdłości, senność). Pierwsze kopniaki to sygnał od dziecka, że naprawdę jest w środku i ma się dobrze, rośnie i nabiera sił. Czy może być coś piękniejszego niż odczuwanie ruchów własnego maleństwa w brzuchu?

8. Przeglądanie w sklepach ubranek dla dzieci

Przed ciążą prawdopodobnie nieraz zwracałaś uwagę na maleńkie śpioszki, które wydawały ci się bardzo słodkie i zabawne, ale zawsze przechodziłaś obok. Teraz możesz z czystym sumieniem przeglądać te śliczne ubranka i wybierać jakieś zestawy dla swojego dziecka. To prawdziwa frajda!

9. Wybór wózka, łóżeczka i innych akcesoriów

Gdy ciąża jest już zaawansowana, myślisz o przygotowaniu wyprawki dla dziecka. Do kupienia jest sporo rzeczy i może ci to zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli będziesz dobierała wszystko kolorystycznie. Zwłaszcza zakup wózka warto poważnie przemyśleć, musi być on wygodny i bezpieczny. Wspólnie z partnerem wybierzecie na pewno coś w sam raz.

10. Przygotowanie pokoju dla maleństwa

Jaki kolor ścian, jakie mebelki, jakie dodatki? Tym wszystkim może cieszyć się przyszła mama. Obmyślać, planować, przeglądać katalogi. Wszystko w trosce o chęć zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków. Być może partner nie rozumie, dlaczego tak ważny jest odpowiedni ton farby, ale ważne, by nie zadawał niepotrzebnych pytań, tylko zajął się tym, co męskie, czyli realizacją tego projektu, który opracowała przyszła mama :)

11. Oczekiwanie na spotkanie twarzą w twarz

Kiedy wszystko jest już gotowe, a ty czujesz się coraz ciężej, coraz mniej cierpliwie czekasz na poród, który wcześniej tak bardzo chciałaś odwlec. Masz nadzieję, że dzidziuś nie każe na siebie zbyt długo czekać i już wkrótce będziesz mogła wziąć go w ramiona. I to będzie pierwsza cudowna chwila już po narodzinach.

Tymczasem jednak możesz cieszyć się wszystkimi urokami ciąży, do czego gorąco zachęcamy!

