Najczęstsze przyczyny niepłodności

Niepłodność według WHO to niezdolność do zajścia w ciążę lub spłodzenia dziecka, w ciągu 12 miesięcy regularnego współżycia. Warto pamiętać, że niepłodność to nie jest tylko problem kobiety! Również mężczyźni borykają się z problemem niepłodności!