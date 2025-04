Rodzice, nie tylko sławni, często pragną nazwać swe dziecko oryginalne. W tym celu przeszukują strony internetowe czy też książki, poszukując słowa czy też dawno zapomnianego imienia, które najlepiej odda charakter dziecka. Często jednak zapominają, że wybór zbyt wyszukanego imienia może przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego…

Zgodnie z polskim prawem imię dziecka musi spełniać kilka ważnych kryteriów:

1. Imię dziecka powinno być zgodne z przyjętym w kulturze europejskiej kanonem;

2. Zaleca się nadawanie imion, które zostały już przyswojone przez język polski, np. John – jako Jan czy też George – jako Jerzy;

3. Nie powinno się nadawać imion, które odnoszą się do nazw pospolitych (np. antena, drzwi) czy też nazw miejscowych (np. Dakota);

4. Imiona powinny być zapisywane zgodnie z zasadami języka polskiego, np. nie Angelica, ale Andżelika; nie Alex, ale Aleks;

5. Zaleca się nadawanie imion, po których łatwo ustalić płeć dziecka;

6. Nie wolno nadawać imion obraźliwych dla dziecka;

7. Jeżeli imię jest obcojęzyczne, a zgodne z panującą przez chwilę modą, dozwolona jest obca pisownia, czyli np. Dustin a nie Dastin.

Przy czym zgodnie z polskim prawem urzędnik, rejestrujący imię dziecka, ma obowiązek powiadomić rodziców o konsekwencjach wyboru takiego, a nie innego imienia dla ich potomka. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, że piękne imiona obcojęzyczne w języku polskim mogą wydać się śmieszne, a przez co i ich dziecko może być narażone w przyszłości na różnego rodzaju przykrości z tego powodu.

Najpopularniejsze imiona obcojęzyczne

W ostatnich kilku latach, oprócz imion z kanonu, czyli Magdalena, Maria, Gabriela czy Katarzyna, szczególną popularnością zaczęły cieszyć się imiona, które dotąd prawie w ogóle nie były obecne na polskie scenie. Wśród imion nietypowych, a bardzo popularnych można wyróżnić następujące kategorie:

1. Imiona hebrajskie – żydowskie imiona ze Starego Testamentu zostały prawie całkowicie wyparte przez Polaków już na początku XIX wieku, gdyż kojarzono je z kulturą żydowską; obecnie jednak można zauważyć nagły zwrot w sytuacji, gdyż coraz częściej Polacy sięgają po imiona starotestamentowe, typu Nataniel czy Abraham (jest to zjawisko charakterystyczne dla całego świata, np. znana amerykańska aktorka, Gwyneth Paltrow, nazwała swojego syna imieniem Mojżesz). Obok tego zjawiska pojawia się jednak nowa tendencja – sięgania po typowo hebrajskie imiona, w ich oryginalnym brzmieniu, np.

• Ofer – w wolnym tłumaczeniu imię to oznacza „jelonka”, jest ono bardzo popularne w Izraelu;

• Zeew – imienia tego używa się czasami zamiennie z imieniem Beniamin; oznacza ono „wilka”;

• Oded – czyli „ten, co dziękuje”;

• Lea – imię kobiece; odnosi się ono do biblijnej żony Jaakowa, matrony narodu, symbolizującej humanizm i idealizm; imię Lea oznacza „zmęczona”;

• Lior – imię zarówno męskie, jak i kobiece; oznacza „ moim światłem”;

• Anh – imię to występuje również pod postacią: Ann, Anna; jest to imię kobiece, ale równie często występuje ono w funkcji nazwiska męskiego lub kobiecego; imię Anh oznacza „sprzyjał łasce”;

• Moshe – bardziej popularne jako Mojżesz; imię męskie; oznacza, m.in. „jest zbawicielem”;

• Miriam – starsza wersja imienia Maryja; biblijna siostra Mojżesza, która ukryła go w koszyku i puściła z nurtem rzeki; imię kobiece; imię Miriam powróciło do łask dopiero w XVIII wieku.

2. Imiona latynoamerykańskie – kultura Hiszpanii czy też krajów Ameryki Południowej od dawna fascynuje świat. Latynoskie tańce, muzyka, język i stroje – odgrywają ważną rolę w rozwoju kultury europejskiej, a w tym i w Polsce. Na popularność tej kultury w Polsce może z pewnością wskazywać fakt, że Polacy bardzo chętnie uczą się języka hiszpańskiego (cyklicznie na Wydział Iberystyki UW zgłasza się po około 25 osób na jedno miejsce). Ostatnio szczególną popularnością cieszą się imiona takie jak:

• Sergio – hiszpańskie imię, którego polskim odpowiednikiem jest Sergiusz;

• Juan – hiszpańskie imię, którego polskim odpowiednik jest Jan;

• Aparecida – brazylijskie imię; odnosi się ono do nazwy miasta Aparecida, które stało się kolebką kultu maryjnego (Matka Boża z Aparecidy jest patronką Brazylii). Legenda głosi, że na początku XVIII wieku dwóch rybaków zawędrowało na wody leżące nieopodal tego małego miasteczka. Po długich godzinach połowów nie udało im się jednak złowić nic poza figurką Matki Bożej. Dopiero wówczas szczęście się do nich uśmiechnęło, a to miejsce zostało uznane za miejsce kultu.

3. Imiona dalekowschodnie:

• Yuxiang – imię wywodzące się z Chin; warto w tym miejscu przypomnieć historię generała Fenga Yuxianga, który rozsławił to imię. Powszechnie był on znany jako „chrześcijański generał”, gdyż nie tylko sam głęboko wierzył, ale i starał się nawracać na wiarę chrześcijańską swoich podopiecznych żołnierzy. Generał Yuxiang był człowiekiem, który zgodnie z przekazywaną opowieścią, jako pierwszy przeciwstawił się prezydentowi Shikaiowa, który pragnął przywrócić cesarstwo na ziemiach chińskich;

• Phuong – imię wietnamskie, jest to imię zarówno męskie jak i kobiece. Na szczególną uwagę zasługuje wietnamska śpiewaczka operowa – Phuong Mai;

• Duc – imię wietnamskie dla chłopców, oznacza: „dobre” albo „ćwiczenie fizyczne”.