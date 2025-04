Ostatnie tygodnie przed porodem nie należą do najłatwiejszych. Ciężarna czuje się zazwyczaj ociężała, opuchnięta i zniecierpliwiona. Chciałaby już zobaczyć swoje dziecko, ale musi jeszcze chwilę poczekać.

Jak przetrwać ten trudny czas? Przede wszystkim należy zachować ostrożność i spokój. Warto się oszczędzać, by nie spowodować przedwczesnego porodu. Poza tym to ostatni moment na odpoczynek - kiedy pojawi się dziecko, może bardzo brakować choćby chwili dla siebie. Sprawdźcie, na co uważać w zaawansowanej ciąży.

Na co uważać w zaawansowanej ciąży?

1. Nie przepracowuj się

Koniecznie zajrzyj do Kodeksu pracy i sprawdź, jakie masz prawa w pracy w ciąży. To bardzo ważne, byś nie przebywała więcej niż 4 godziny dziennie przy komputerze, bo możesz spowodować niedotlenienie dziecka. Korzystaj z praw, jakie daje ci ustawodawca.

2. Nie przesadzaj z gimnastyką

Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, nie musisz rezygnować z aktywności fizycznej. Staraj się jednak zmniejszyć jej intensywność. Zbyt duży wysiłek w zaawansowanej ciąży może spowodować np. odklejenie się łożyska. Bądź zatem ostrożna!

3. Nie bądź przesadnie aktywna

Jeśli lubisz być w ruchu, musisz się nieco przestawić i zamiast robić wszystko sama, zacznij wyręczać się bliskimi. Pewne czynności są zakazane w ciąży. Należy do nich np. wieszanie firanek. Tak, to prawda, a nie wymysł naszych babć.

4. Chroń się przed infekcjami

W ciąży nie możesz sama brać żadnych leków bez skonsultowania się z lekarzem. A najlepiej gdybyś w ogóle ich nie potrzebowała, bo wszystko, co ty przyjmujesz, wędruje także do dziecka. Jeśli tylko masz taką możliwość, nie wybieraj się w miejsca, gdzie może być dużo zarazków, wirusów czy bakterii.

5. Podróżuj bezpiecznie

Niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się przemieszczasz. Jeśli jest to komunikacja miejska - zawsze siadaj. Masz do tego prawo i nie krępuj się domagać miejsca siedzącego. Zadbaj przede wszystkim o bezpieczeństwo twojego dziecka. Z podróżowania samolotem najlepiej całkiem zrezygnuj. Zresztą pasażerek po 34. tygodniu ciąży większość linii lotniczych nawet nie wpuszcza na pokład.

Podróżując samochodem, staraj się zawsze siadać z tyłu, jeśli auto wyposażone jest w poduszki powietrzne przy przednich siedzeniach. Taka wybuchająca poduszka może uszkodzić dziecko, ponieważ celuje prosto w brzuch. Jeśli jesteś kierowcą, zawsze zapinaj pas w taki sposób, by okalał brzuch od dołu i góry, a nie ściskał go w połowie.

6. Nie dźwigaj!

Nigdy nie chodź sama na zakupy spożywcze i pamiętaj, że absolutnie nie wolno ci dźwigać więcej niż 5 kilogramów! Jeśli masz też starsze dziecko, musisz mu wytłumaczyć, że nie możesz brać go na ręce dla dobra rodzeństwa w brzuchu. Staraj się jednak tak opiekować malcem, by nie czuł się zaniedbany przez mamę, która czeka na nowego dzidziusia.

7. Zwracaj uwagę na to, jak śpisz

W zaawansowanej ciąży zwykle pozostaje już tylko spanie na boku. Nawet jeśli do tej pory lubiłaś spać na brzuchu, na pewno teraz czujesz, że jest to wręcz niemożliwe. Pamiętaj jednak, że ma znaczenie to, na którym boku leżysz. Kładź się wyłącznie na lewym boku, ponieważ jeśli spałabyś na prawym boku, uciskałabyś naczynia krwionośne i przez to ograniczała przepływ krwi.

8. Korzystaj z intymności z mężem, ale ostrożnie

Jeśli nie ma zagrożenia przedwczesnego porodu, możesz normalnie współżyć z partnerem. Bądź jednak ostrożna. Współżycie powoduje skurcze macicy, może zatem przyspieszyć akcję porodową. Warto jednak skorzystać z niego, gdy poród się opóźnia. To naturalna metoda przyspieszenia porodu.

