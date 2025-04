Mycie okien w ciąży - czy przyszła mama może się za to zabrać? Czasem nie ma wyjścia, ale warto wiedzieć, jak dbać o siebie i dziecko podczas domowych obowiązków. Wokół mycia okien w ciąży pojawił się także pewien przesąd. W takim razie można myć okna w ciąży, czy nie można?

Wykonywanie obowiązków domowych w ciąży nie jest zabronione, jednak podczas czynności, takich jak mycie okien czy wieszanie firanek, trzeba zachować szczególną ostrożność. Przyszła mama nie powinna się przemęczać, a więc myć dużych powierzchni (np. okien narożnych czy przeszklonych ścian). Powinna także uważać podczas kucania i wstawania - musi robić to bardzo powoli i ostrożnie.

W pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży mycie okien nie jest szczególnie niebezpieczne i można robić to bez większych obaw. Należy jednak pamiętać, aby robić to nieco wolniej, niż zwykle. Pod koniec drugiego i podczas trzeciego trymestru nie powinno się myć okien, a szczególnie podnosić rąk do góry.

Dodatkowo nie należy mieć zbyt długiego kontaktu ze środkami chemicznymi. Jeśli bardzo chcesz umyć okna w domu, użyj do tego ściereczki, która nie wymaga stosowania detergentów (dostaniesz takie np. w ofercie Viledy).

fot. Mycie okien w ciąży/Adobe Stock, Valerii Honcharuk

Mycie okien w ciąży wiąże się także z pewnym przesądem. Mówi on, że kiedy kobieta podnosi w ciąży ręce (np. myjąc okna albo wieszając firanki), może udusić dziecko. Z tego powodu przyszłe mamy często boją się myć okien już od pierwszych tygodni ciąży.

Choć przesądy ciążowe najczęściej nie mają zbyt wiele sensu, akurat w tym przypadku warto się odrobinę zgodzić.

Dlaczego nie wolno podnosić rąk do góry w ciąży?

Lekarze są zgodni co do tego, że podnoszenie rąk w ciąży może być niebezpieczne i zagrozić dziecku. Dzieje się tak dlatego, że podczas unoszenia rąk do góry i trzymania ich w takiej pozycji może dojść do nadmiernego naciągnięcia więzadeł, na których zawieszona jest macica.

Dodatkowo kiedy kobieta ma już duży ciążowy brzuch, zmienia się środek ciężkości, co może być przyczyną zawrotów głowy. Z tego powodu absolutnie nie powinno się myć okien na stołku czy drabinie.

fot. Mycie okien w ciąży: przesądy/Adobe Stock, Halfpoint

