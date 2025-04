Miękka szyjka macicy

Jestem w 33 tygodniu drugiej ciąży. Mała waży w usg ok.2kg, wody w normie, łożysko na ścianie tylnej stopnia II. Od miesiąca biorę fenoterol i isoptin w dawce 3x1 dziennie, a lekarz zapisał mi go tylko dlatego, że szyjka ma lekko rozszerzone miękkie ujście, ale u góry jest wszystko twarde i zamknięte.Wydaje mi się to trochę za dużo, bo chodzę jak nieprzytomna po tych lekach i nigdy nie miałam żadnych skurczy, a teraz się boję , że jak tak dalej będę brać po 3 tabletki to później skurcze w ogóle nie wystąpią. Czy mogłabym zmniejszyć trochę dawkę? Fenoterol jest na skurcze a ja żadnych nie miałam wcześniej. A po za tym czuję się taka nafaszerowana.

Andżelika

O dawce i sposobie przyjmowania leku decyduje lekarz. Z racji tego nie polecam zmniejszania dawki na własną rękę. Proszę zaufać lekarzowi, który bada panią i ocenia sytuację położniczą. Nie ma podstaw do obaw, że w terminie okołoporodowym nie wystąpią skurcze, z powodu wcześniejszego przyjmowania fenoterolu. Fenoterol stosuje się również przy niewydolności szyjki macicy. Jeśli dolegliwości wynikające z przyjmowania leków są uciążliwe proszę porozmawiać o tym z ginekologiem. Być może zgodzi się na zmniejszenie dawki leków.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna