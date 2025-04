Mężczyzna i kobieta - oboje powinni się starać

Świadomość społeczna, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, na temat konieczności przygotowania organizmu obojga partnerów do posiadania potomstwa jest zdecydowanie zbyt niska. Aktualnie zdecydowanie więcej pań, niż panów zdaje sobie sprawę z konieczności zmiany trybu życia w okresie poprzedzającym prokreację.Tymczasem badania dowodzą, że to, jak odżywia się mężczyzna planujący potomstwo i jaki prowadzi tryb życia ma bezpośrednie przełożenie na czas, w którym uda się osiągnąć partnerom ciążę.

Energia przygotowań organizmu

Lekarze mówią o trzech miesiącach jako o czasie, który potrzebny jest na przygotowanie organizmu matki i ojca do aktu zapłodnienia. Czas ten potrzebny jest nie tylko na wykonanie badań u kobiety, których odpowiednie wyniki będą zielonym światłem dla rozpoczęcia starań o dziecko, ale także na wprowadzenie nowych nawyków i osiągnięcie rezultatów, którymi one zaowocują.

Podstawą jest zwolnienie tempa w życiu zawodowym i większe skupienie na życiu osobistym pary. Aby ciąża była naturalnym efektem więzi między partnerami, muszą oni mieć czas… na jej budowanie.

Bliska relacja, wzajemne zasłuchanie w siebie, codzienne intymne rytuały są też ważną podwaliną do poradzenia sobie z sytuacją, w której możemy napotkać na problemy z zapłodnieniem.

Poradzenie sobie z nimi i pełna optymizmu i ufności w osiągnięcie sukcesu postawa jest możliwa tylko wtedy, gdy partnerzy zdają sobie sprawę, że płodność to ich sprawa wspólna.

Co łączy łóżko z talerzem?

W kontekście pary starającej się o dziecko bardzo wiele. Świadomość tego, jakie składniki odżywcze wpływają na naszą płodność pozwoli na prawidłowe przygotowanie się do aktu prokreacji obojgu partnerów. Odpowiednie odżywienie jest nie do przecenienia - pozwala osiągnąć zapłodnienie, utrzymać ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Wiele opracowań dotyczących suplementacji witamin, składników mineralnych oraz aminokwasu argininy pokazuje, że takie wsparcie codziennej diety może zwiększyć szansę na zapłodnienie m.in. poprzez wydłużenie okresu płodnego w cyklu menstruacyjnym. Kobiety zażywające preparaty multiwitaminowe mają bardziej regularne cykle, a co za tym idzie częściej zachodzą w ciążę.

Rodzaj i jakość posiłków ma również wpływ na jakość męskiego nasienia. Suplementacja odpowiednich witamin, składników mineralnych oraz L-karnityny poprawia DNA plemnika, co zwiększa szanse na zapłodnienie oraz ma znaczący wpływ na powstawanie zdrowych zarodków.

Jedno z badań nad płodnością (Nurse's Health Study) dowodzi, iż istnieją produkty spożywcze, które podwyższają płodność kobiet. Należą do nich: pełnotłusty nabiał, orzechy, warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste oraz ryż i ryby. Dla mężczyzn ważne będą pestki dyni i słonecznika ze względu na zawartość cynku odgrywającego istotną rolę w tworzeniu spermy i podtrzymywaniu żywotności plemników.

Niemniej jednak w przypadku ponad połowy męskiej populacji dodatkowe uzupełnianie cynku w postaci doustnego preparatu jest niezbędne, szczególnie, że ten pierwiastek w dużej ilości wydzielany jest z potem.

Duże znaczenie dla płodności partnerów ma odpowiedni poziom w diecie kwasów omega-3, tymczasem jemy zdecydowanie zbyt mało ryb, które są ich cennym źródłem.

Z drugiej strony, mamy utrudniony dostęp do takich , które nie będą niosły potencjalnego ryzyka zatrucia metalami ciężkimi. Nienasycone kwasy tłuszczowe, pochodzące z kwasów omega-3, kobietom pomagają poradzić sobie ze stresem oksydacyjnym utrudniającym zapłodnienie, a mężczyznom wspomóc ruchliwość plemników i poprawić ich parametry. Rozwiązaniem mogą być preparaty doustne zawierające kwasy omega-3.

Jednak najważniejszymi pierwiastkami mającymi znaczenie dla płodności kobiety w okresie planowania ciąży, a także dla rozwijającego się płodu, są kwas foliowy (wpływa na podział wszystkich komórek) oraz wspierająca układ rodny L-arginina (ułatwia swobodny dopływ krwi do narządów płciowych, wspomaga dojrzewanie komórki jajowej i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się).

Jak zaznacza dr n. med. Mirosław Szlachic, specjalista ginekolog-położnik i endokrynolog, niska aktywność fizyczna mężczyzn skutkuje zbyt niskim poziomem testosteronu, co niesie problemy z płodnością.

Uświadomienie mężczyznom powagi ich roli w akcie prokreacji, jest ważnym społecznie zadaniem. Zwiększenie świadomości społecznej co do roli stylu życia, odpowiedniej diety obojga partnerów w czasie planowania potomstwa ma natomiast znaczenie znacznie szersze, bo może stać się pomocne w leczeniu niepłodności, która została już uznana za chorobę cywilizacyjną.

