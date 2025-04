Lukrecję możemy znaleźć w słodyczach i różnego rodzaju herbatkach. Mimo że jest bardzo zdrowa, trzeba na nią uważać podczas ciąży. Jeśli będziemy spożywać jej za dużo (często nawet nieświadomie) możemy poważnie zaszkodzić naszemu dziecku.

Naukowcy są zgodni – lukrecja uszkadza mózg płodu

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu uważają, że zbyt częste spożywanie lukrecji w ciąży może negatywnie wpłynąć m.in. na sprawność umysłową maleństwa. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie ryzyka wystąpienia ADHD. Dziecko może mieć zaburzenia zachowania oraz poważne problemy z koncentracją.

Naukowcy przebadali dzieci matek, które spożywały w ciąży lukrecję i tych, które tego nie robiły. Wyniki były szokujące. W organizmach badanych 8-latków, których matki spożywały w ciąży lukrecję, poziom kortyzolu był wyższy o 1/3 niż u dzieci, których matki nie spożywały lukrecji będąc w ciąży.

Okazuje się, że za te nieprawidłowości u dziecka może odpowiadać glicyryzyna – jeden z aktywnych składników zawartych w lukrecji (w 100 g lukrecji jest go 500 mg). Powoduje on zaburzenia rozwoju łożyska, co skutkuje przedostawaniem się hormonów stresu wytwarzanych przez organizm matki do organizmu dziecka. Naukowcy udowodnili również, że glicyryzyna w dużym stężeniu powoduje zakłócenia w rozwoju mózgu u płodu.

Wcześniejsze badania dotyczące wpływu lukrecji na rozwój ciąży dowiodły, że może ona przyczyniać się do przedwczesnego porodu.

Dlaczego warto pić lukrecję, gdy nie jesteśmy w ciąży?

Surowcem stosowanym w lecznictwie jest korzeń lukrecji. Ma on następujące właściwości:

jest idealny na infekcje dróg oddechowych,

ma działanie bakteriobójcze,

hamuje raka skóry,

chroni wątrobę,

działa antywirusowo,

pomaga zregenerować śluzówkę żołądka, gdy jest podrażniona,

powoduje gojenie się wrzodów żołądka.

