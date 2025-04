Martwi cię pionowa, ciemna kreska, która pojawiła się na ciążowym brzuchu? Spokojnie - jest to normalny objaw ciąży. Czarna kresa „zastępuje” kresę białą - linię dzielącą prawą i lewą stronę mięśni brzucha.

Linea negra - kiedy się pojawia

Linea negra najczęściej pojawia się jako jasnobrązowa, później brązowa, a nawet bardzo ciemna linia na rosnącym brzuchu ciążowym - najczęściej przyszłe mamy zauważają ją w 6 miesiącu ciąży, ale jej występowanie i barwa to sprawa bardzo indywidualna.

Linea negra to objaw ciąży jak wiele innych - może występować, podobnie jak mdłości w ciąży, ale nie musi. Możesz spodziewać się, że na brzuchu pojawi się czarna kresa, jeśli już we wczesnej ciąży zauważyłaś, że brodawki sutkowe nabrały ciemniejszego koloru. Nie jest to związane z kondycją zdrowotną kobiety, ale może być kojarzone z typem urody - ciemnowłose kobiety o oliwkowej cerze mogą ją dostrzec dużo wcześniej, a z kolei ciężarne o słowiańskim typie urody - mogę jej nawet nie zauważyć. Jeśli linea negra się pojawiła, możesz mieć niemal pewność, że wraz z postępem ciąży ta linia będzie ciemniała.

Kolejna ważna informacja: linea negra w pierwszym tygodniu ciąży również może się pojawić, dlatego może się okazać, że to jeden z pierwszych objawów wczesnej ciąży. Jej obecność lub jej brak mieści się w normie.

Skoro wytłumaczyliśmy już, czym jest linea negra, warto podkreślić, czego ta ciemna kreska nie oznacza, bo wokół niej narosło kilka mitów i należą one do ciążowych zabobonów. Pojawienie się linea negra nie ma związku z płcią dziecka: krążąca plotka o tym, że bardzo ciemna kreska na brzuchu zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia chłopca, jest błędna. Powiedz tę ciekawostkę ciemnowłosej mamie dziewczynki, a zobaczysz, że się lekko drwiąco uśmiechnie ;)

fot. Adobe Stock

Linea negra - kiedy znika?

Linea negra to rodzaj przebarwienia, a jak wiesz, podobnie jak np. ostuda, jej zniknięcie wymaga czasu, co średnio trwa tyle, ile połóg. Kresa czarna blednie, ale nie musi zniknąć zupełnie - dla niektórych kobiet jest to piękna pamiątka ciąży, ale dla znakomitej większości - utrapienie, które nie dodaje urody.

Wówczas na pomoc przychodzą inwazyjne metody: niektóre panie decydują się na zabiegi medycyny estetycznej (laseroterapię), ale są to wyjątkowe przypadki. Linea negra powinna zniknąć wraz z ustabilizowaniem się gospodarki hormonalnej. Większą uwagę przykuwa kwestia blizny po cesarskim cięciu, a także widocznych, trudnych do usunięcia rozstępów.

