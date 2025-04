Kalkulator ciąży

Zastanawiasz się, który to tydzień ciąży? Ciąża trwa około 40 tygodni , czyli 280 dni. Nie pamiętasz, w którym m omencie mogło dojść do zapłodnienia? Nic nie szkodzi. Początek ciąży jest liczony od daty rozpoczęcia ostatniej miesiączki.

Jeśli twój cykl jest stały, bez problemu kalkulator ciąży wyliczy, w którym tygodniu ciąży jesteś. Jeśli zaś twoje miesiączki nie są zbyt regularne, różnica w obliczeniach wieku ciąży może wahać się o ok. tydzień lub dwa.

Zobacz, który tydzień ciąży mija!

Oblicz, który to tydzień ciąży:

Jeśli wciąż zastanawiasz się, kiedy doszło do zapłodnienia, od wyniku wskazanego przez kalkulator ciąży odejmij około dwa tygodnie . Dlaczego? O tyle czasu różni się wiek ciążowy od wieku zapłodnieniowego.

Przyjmuje się, że ciąża trwa 9 miesięcy kalendarzowych (inaczej 10 miesięcy księżycowych, każdy po 28 dni), czyli 280 dni. Za jej początek bierze się pierwszy dzień ostatniej miesiączki – jest to tzw. reguła Naegelego. Obliczony za pomocą tej reguły czas trwania ciąży to wiek ciążowy – i nim będzie się posługiwał lekarz, prowadząc kartę ciąży.

Wiek zapłodnieniowy – czyli liczony od momentu, gdy rzeczywiście doszło do poczęcia – jest co najmniej o dwa tygodnie krótszy. Gdy więc lekarz mówi o 10. tygodniu ciąży, to znaczy, że do zapłodnienia doszło 8 tygodni temu. W rzeczywistości ciąża trwa więc nie 280 dni, lecz 266 od momentu poczęcia.

Termin porodu wyznaczony dzięki regule Naegelego jest jedynie orientacyjny. Poród może bowiem odbyć się dwa tygodnie wcześniej lub dwa tygodnie później od wyznaczonego w ten sposób terminu. Jedynie 5 % kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie.

