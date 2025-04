Badanie KTG polega na monitorowaniu czynności serca płodu oraz rejestracji skurczy macicy. Pozwala ocenić, w jakim stanie jest dziecko.

KTG - kiedy się je wykonuje



Badanie KTG wykonuje się ok. 38 tygodnia ciąży. W zależności od przebiegu ciąży, występujących dolegliwości czy innych oznak, lekarz może zalecić badanie KTG wcześniej lub skierować na regularne pojawianie się w szpitalu na badaniu co 2 dni aż do rozwiązania.

Gdy ciężarna narzeka na dotkliwe skurcze przepowiadające, lekarz może zalecić badanie KTG już ok. 26. tygodnia ciąży lub zalecić zakup detektora płodu.

KTG w szpitalu - jak się przygotować, jak wygląda badanie

Na badanie KTG zgłaszasz się do szpitala (najczęściej tego, w którym chcesz rodzić) ze skierowaniem oraz po wprowadzeniu przez rejestratorkę danych (weź koniecznie kartę przebiegu ciąży), zostaje ci zmierzone ciśnienie. Pani pielęgniarka przyłoży do brzucha detektor tętna płodu lub urządzenie KTG.

Jeśli wszystko jest w porządku, czekasz na swoją kolej. Nie stresuj się, pij wodę, skorzystaj z toalety - wpłyń na dziecko, by było ruchliwe i dało jak najbardziej wiarygodny obraz czynności serca na badaniu KTG.

W co się ubrać na badanie KTG? Wiele zależy od pory roku, ale jeśli jest upalne lato - zrezygnuj z sukienki. Podczas badania będziesz musiała podnieść ją do góry, by twój brzuch mógł objąć pas do KTG z przyłożonym do niego okrągłym detektorem. Prawdopodobnie będziesz musiała ułożyć się na prawym boku i zmieniać pozycje - np. tyłem do sali.

Nie będziesz jedyna na sali, więc możesz czuć się niezręcznie. W międzyczasie będzie cię odwiedzać pielęgniarka i sprawdzać, czy wszystko jest dobrze podłączone oraz sugerować np. zjedzenie batonika (to zastrzyk cukru dla dziecka), jeśli dziecko śpi lub wypicie wody, by zmieniło pozycję i dało się zaobserwować skurcze.

Ile trwa badanie KTG

Aby 2 pasy z umieszczonymi na nich czujnikami oddały wiarygodną częstotliwość uderzeń serca płodu oraz siłę i czas trwania skurczy macicy, badanie powinno trwać ok. 30 minut, ale może trwać dłużej.

Czujniki podłączone są do komputera, który wyświetla wyniki i „na żywo” je drukuje - ten długi zapis KTG po badaniu pielęgniarka odrywa i... czekasz na wizytę u lekarza.

Jak odczytać zapis KTG - interpretacja wyniku

Wynik KTG w zakresie częstotliwości uderzeń serca maluszka może wskazywać na niepokojące zjawiska, ale zdarza się, że są wynikiem niefortunnej pozycji podczas badania KTG lub rozłączenia. Dochodzi do uciśnięcia jej żyły głównej lub pępowiny płodu, co ma wpływ na pokazywany na komputerze rezultat.

Dlatego konieczna jest konsultacja lekarska po badaniu KTG z lekarzem, który aktualnie pełni dyżur. Może on zbadać pacjentkę i albo zadecydować o pozostawieniu na oddziale, albo odesłać do domu. Widok kobiet na izbie przyjęć w zaawansowanej ciąży ze spakowaną torbą do szpitala, które wracają do domu, jest częstszy, niż widok rodzących.

Badanie KTG - normy uderzeń serca dziecka

Prawidłowa częstość uderzeń serca płodu waha się między 110 a 150 uderzeń na minutę. Taki wynik mieści się w normie i najczęściej oznacza, że wszystko jest w porządku (chociaż bierze się pod uwagę także inne czynniki).

Jeśli norma jest przekroczona - wynosi poniżej 100 uderzeń na minutę , dziecko ma bradykardię.

, dziecko ma bradykardię. Jeśli norma jest przekroczona i wynosi 170 uderzeń na minutę, to z kolei tachykardia.

Oba te zaburzenia mogą być wywołane niedotlenieniem i problemami z krążeniem. Akceleracje, czyli niewielkie przyspieszenia akcji serca u płodu, maksymalnie powinny występować co najmniej 2 razy w ciągu 10 minut.

Takie przyspieszenie trwa około 15 sekund i oznacza, że częstotliwość akcji serca wzrasta o 15 uderzeń serca na minutę.

