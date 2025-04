I trymestr ciąży jest bardzo ważny z punktu widzenia prawidłowego rozwoju płodu. To wtedy w organizmie kobiety dochodzi do szeregu zmian, które mają na celu przygotowanie ciała do ciąży. W ich wyniku może dojść też do krwawienia, które wówczas wcale nie musi być niczym groźnym.

Krwawienie w ciąży może jednak faktycznie zagrażać jej dalszemu przebiegowi, dlatego zawsze, gdy się ono pojawi, należy skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie w I trymestrze ciąży

Oto przyczyny krwawienia w pierwszych tygodniach ciąży:

Zagnieżdżenie się jaja płodowego w macicy

Krwawienie pojawia się mniej więcej tydzień, dwa po owulacji i jest skąpe, niebolesne. Nie ma wpływu na ciążę.

Zmiany hormonalne

Niewielkie krwawienia mogą występować w dniach, w których przyszła mama miałaby miesiączkę, gdyby nie spodziewała się dziecka. Przypominają miesiączkę, ale są niewielkie. Trwają dwa, trzy dni. Są zupełnie niegroźne.

Niedobory hormonalne

Zazwyczaj jest to raczej plamienie. Nie towarzyszy mu ból. Organizm przyszłej mamy musi w błyskawicznym tempie przestawić się na inny sposób funkcjonowania i czasem nie daje sobie z tym rady. Ginekolog może przepisać leki, które zawierają pochodne progesteronu. Najczęściej stosuje się je do 16. tygodnia ciąży.

Choroby szyjki macicy

Pojawienie się krwi może być spowodowane niewyleczoną nadżerką na szyjce macicy lub polipem (czasem polipy powstają dopiero podczas ciąży). Krwawienie zwykle jest skąpe, często tzw. kontaktowe, czyli pojawia się w trakcie badania ginekologicznego lub po nim albo po stosunku.

Postępowanie zależy od tego, jak duże są zmiany. Lekarz zleca badania (cytologię, którą i tak się robi na początku ciąży, ewentualnie kolposkopię – oglądanie szyjki macicy w mikroskopie). Jeśli polip jest duży, ginekolog może zaproponować usunięcie go i założenie szwu szyjkowego. Jeśli mały – obserwację. Podobnie jest z nadżerką – niewielką wystarczy obserwować, ewentualnie leczyć zachowawczo globulkami dopochwowymi.

Ciąża pozamaciczna

Do krwawienia najczęściej dochodzi wtedy między 4. a 8. tygodniem ciąży. Towarzyszą mu bóle podbrzusza, zasłabnięcia, omdlenia. Ciąża pozamaciczna ma miejsce, gdy zarodek zamiast w błonie śluzowej jamy macicy zagnieździ się gdzie indziej, np. w jajowodach. Powiększając się, rozciąga jajowód i w końcu jego ścianki pękają. Gdy dojdzie do pęknięcia, krew nie zawsze wydobywa się na zewnątrz (może wypływać do jamy brzusznej). Dlatego przy złym samopoczuciu, zasłabnięciu trzeba wezwać karetkę.

Zagrożenie poronieniem

W takim przypadku może wystąpić zarówno skąpe plamienie, jak i silne, przypominające miesiączkę. To, że przyszłej mamie zagraża poronienie, nie oznacza jeszcze, że do niego dojdzie. Często ciążę udaje się uratować. Ale zwykle kobiecie zaleca się wtedy leżenie albo pozostanie w szpitalu.

Na podstawie artykułu w magazynie Będę Mamą