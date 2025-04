Reklama

Wypowiedź lekarza: co oznacza krwawienie w ciąży?

Nie wpadaj w panikę, ale też nie lekceważ objawów. Krwawienie, nawet bardzo niewielkie, ZAWSZE wymaga pilnego kontaktu z lekarzem.



Co może oznaczać krwawienie w ciąży w I trymestrze?

Powód nr 1

Niewielkie, trwające kilka dni krwawienie na samym początku pierwszego trymestru (5–10 dni po poczęciu) może towarzyszyć zagnieżdżaniu się zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy. Przyszłe mamy nie zawracają sobie nim głowy, bo na ogół nie mają jeszcze pojęcia, że są w ciąży i biorą je za miesiączkę.

Powód nr 2

Zdarza się także (rzadko, ale jednak), że krwawienie pojawia się w terminie, w którym - gdyby nie ciąża - rozpoczęłaby się miesiączka. Na ogół trudno je jednak pomylić ze zwykłą menstruacją, bo jest skąpe. To nic groźnego, jednak na wszelki wypadek trzeba się skontaktować z lekarzem. Dlaczego? Bo pojawienie się krwi może mieć także inne, bardziej niepokojące przyczyny.

Powód nr 3

Może być m.in. zwiastunem zagrażającego poronienia (związanego najczęściej z infekcją, zbyt niskim poziomem progesteronu lub z wadami w budowie macicy). Przyszłej mamie przeważnie można pomóc, ale trzeba działać szybko (leczyć infekcję, podać hormony itd.). Czasem wystarczy odpoczynek w domu i przyjmowanie przepisanych przez lekarza leków, niekiedy jednak konieczny jest pobyt w szpitalu, a nawet całkowity zakaz opuszczania szpitalnego łóżka. Najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to stosować się do wskazówek lekarza.

Powód nr 4

Obfite krwawienie, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu ból w podbrzuszu, może (ale nie musi!) oznaczać poronienie, które już trwa. Z kolei silny ból (czasem tylko po jednej stronie brzucha) i niezbyt obfite krwawienie może się wiązać z ciążą pozamaciczną. W obu przypadkach konieczny jest pobyt w szpitalu.

Powód nr 5

Krwawienie może także nie mieć nic wspólnego z ciążą (co oczywiście nie oznacza, że można je lekceważyć!). Zdarza się, że jest związane z niewyleczoną nadżerką, polipami albo innymi zmianami w drogach rodnych. W takiej sytuacji pojawia się na ogół po stosunku lub badaniu ginekologicznym.



Co robić, gdy pojawia się krwawienie w ciąży?

Jeśli krwawienie w pierwszym trymestrze jest nieznaczne (widać tylko plamki podbarwionego krwią śluzu), zadzwoń do swojego lekarza i powiedz mu dokładnie, co się dzieje (od kiedy krwawisz, jak mocno, jaki kolor ma krew: jasno- czy ciemnoczerwony, brązowy? Lekarz zapyta cię także o to, jak się czujesz, czy boli cię brzuch itd.). Jak najszybciej umów się na wizytę i USG. Jeśli krwawisz obficie i/albo źle się czujesz, od razu jedź do szpitala. Zostaniesz zbadana, będziesz także miała wykonane USG. O tym, co dalej (czy będziesz musiała zostać w szpitalu), zadecyduje lekarz.

Zobacz, jak rozwija się twoje dziecko oraz jak zmienia się twoje ciało w I trymestrze, w II trymestrze oraz w III trymestrze ciąży!

Dowiedz się więcej o zdrowiu w ciąży:



7 prawd i mitów o wizytach u dentysty w ciąży

Objawy 6 najczęstszych infekcji intymnych w ciąży

10 niepozornych dolegliwości w ciąży

Reklama

konsultacja dr Artur Kucharski, ginekolog-położnik

napisane na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo To Ja