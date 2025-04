1. Czy mogę cię dotknąć?

Może się zdarzyć, że zechce cię dotknąć nawet zupełnie obca osoba. Na co dzień nie klepiemy nikogo po brzuchu ani nawet nie opowiadamy, że chcemy to zrobić. Nic dziwnego, że nie wiesz, jak się zachować.

Co robić? Pamiętaj, że ciążowy brzuszek należy tylko do ciebie i to ty decydujesz, czy ktoś go dotyka czy nie. Jeśli boisz się, że odmawiając kogoś urazisz, wytłumacz, że pod wpływem ciąży źle reagujesz na dotyk.

2. Jesteś pewna, że ci wolno?

Jeśli to pierwsza ciąża, wokół ciebie roi się od specjalistów.

Co robić? Jeśli jesteś pewna, że postępujesz dobrze, podziękuj za troskę i rób dalej swoje. Jeśli masz wątpliwości, wysłuchaj rad i sprawdź je w wiarygodnym źródle.

3. Planowaliście to dziecko?

Rozmówcy, wiadomo, trafiają się różni. Ci mniej taktowni dopytują nawet o szczegóły: „Jesteś w ciąży? A z kim?”.

Co robić? Uśmiechnij się i zmień temat rozmowy. To, czy ciąża jest efektem wpadki czy kolejnym punktem starannie realizowanego planu, jest tylko i wyłącznie twoją sprawą. Nikomu nie musisz się tłumaczyć.

4. Czy to normalne, że masz taki wielki brzuch?

Choć cieszysz się, że dziecko rośnie, duży brzuch może budzić wątpliwości: czy szybko zniknie po ciąży, czy nie zostawi brzydkich rozstępów, czy poród będzie łatwy. Nic dziwnego, że słuchanie uwag o tym, jak bardzo przytyłaś może cię zestresować.

Co robić? Zawsze możesz zażartować, że spodziewasz się bliźniąt. Bardziej dociekliwym przypomnij, że lekarz waży cię podczas każdej wizyty i nic go nie niepokoi.

5. Naprawdę podoba się wam to imię?

Jako mama wiele razy spotkasz się z krytyką: jak wychowujesz, jak ubierasz, jak karmisz. Wybór imienia może być jej pierwszym przejawem.

Co robić? O gustach lepiej nie dyskutować. Jeśli jednak denerwują cię różne sugestie i podpowiedzi, nie zdradzaj, jakie imię wybrałaś.

6. Boisz się porodu?

Po takim pytaniu, nawet jeśli dotąd nie przejmowałaś się wizją porodu, możesz poczuć ciarki na plecach.

Co robić? Jeśli rozmowa zmierza w złym kierunku, przerwij ją i powiedz, że nie chcesz słuchać takich dramatycznych historii. Zaproponuj, że wrócicie do tematu po porodzie, kiedy będziesz miała o czym opowiadać.

na podstawie tekstu Małgorzaty Mazurek-Wódź/Twoje dziecko