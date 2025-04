Ciąża to piękny czas, ale też bywa trudny dla kobiecego ciała. Skóra rozciąga się, napina i jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowana, może zacząć pękać. Wiemy jednak, że rozstępy to ostatnia rzecz, której oczekuje przyszła mama, dlatego specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie kilkunastu preparatów, które skutecznie zapobiegają powstawaniu rozstępów ciążowych.

Kosmetyki przeciw rozstępom w ciąży

Jaki powinien być idealny preparat przeciw rozstępom? Zwiększający elastyczność i sprężystość skóry, zawierający witaminy i mocno nawilżający. Skóra w ciąży może być bardziej wysuszona niż zwykle, a to nie sprzyja zachowaniu jędrności i gładkości. Jeżeli zatem jesteś w ciąży, a dotąd nie wybrałaś jeszcze żadnego balsamu lub kremu zapobiegającemu rozstępom, zajrzyj do naszej galerii. Wybrałyśmy aż 19 produktów!

Pamiętaj też, by zacząć stosować kosmetyki na rozstępy jak najwcześniej (z wyjątkiem tych polecanych dopiero od czwartego miesiąca ciąży) i robić to regularnie, czyli dwa razy dziennie. Wówczas masz szansę, że problem rozstępów ciążowych w ogóle nie będzie cię dotyczył.

Sprawdź też nasze porady dla ciężarnych:

