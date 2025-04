Patrzysz na test i... nie da się ukryć, jesteś w ciąży. Dwie kreseczki nie kłamią. Niezależnie od tego, czekałaś na tę chwilę, czy jesteś zaskoczona, jedno jest pewne - teraz wiele się zmieni. I to wcale nie za 9 miesięcy. Już za chwilę zaczniesz widzieć różnice w stosunku do dotychczasowego życia. Zwłaszcza niektóre zmiany będą baaardzo przyjemne. Sprawdź, jakie!

Reklama

Korzyści z bycia w ciąży

1. Rośnie w tobie potomstwo

To oczywiste, ale zupełnie nowe. Do tej pory byłaś tylko ty, teraz uświadamiasz sobie, że w twoim brzuchu rozwija się ktoś nowy. Ciekawe tylko, kto... :)

2. Twoje piersi stają się większe i pełniejsze

To atut zwłaszcza na początku ciąży, kiedy brzuch jest jeszcze niemal zupełnie płaski, a figura zaczyna być bardziej kobieca. Jeśli zawsze marzyłaś o większych piersiach, teraz możesz się nimi śmiało cieszyć.

3. Możesz bezkarnie jeść to, na co masz ochotę

Organizm sam wysyła sygnały, czego mu potrzeba i czego brakuje. I jeśli jest to kiszona kapusta, jedz ją do woli, jest bardzo zdrowa. Nie ulegaj jedynie ciągłym zachciankom na słodycze. Pamiętaj, że ciąża kiedyś minie, a powrót do dawnej wagi może wcale nie być prosty.

4. Nie musisz pamiętać już o antykoncepcji

Bo niby po co? Przecież masz już w sobie dziecko :)

5. Masz prawo do zmiany nastrojów

Do tej pory musiałaś się hamować w okazywaniu złości, gniewu lub smutku, bo nie zawsze wypadało być absolutnie otwartym. Teraz, gdy hormony buzują, możesz miewać zwariowane zmiany nastrojów. A co najlepsze, inni muszą je tolerować.

6. Bliscy są dla ciebie wyjątkowo mili

Dbają o twój spokój i dobry nastrój. Przecież im też zależy na zdrowym rozwoju maluszka.

7. Możesz korzystać z miejsc uprzywilejowanych w komunikacji miejskiej

Pamiętasz jak ciężko stoi się w zatłoczonym autobusie? Od teraz możesz wygodnie siedzieć, wystarczy, że pokażesz kartę ciąży i poprosisz o ustąpienie ci miejsca. A gdy brzuszek będzie już bardziej widoczny, wszyscy na twój widok będą nawet sami wstawać.

8. Jesteś chroniona w pracy

Jeśli masz umowę o pracę, nie możesz zostać z niej zwolniona, jeśli jesteś co najmniej w 12 tygodniu ciąży. Masz też prawo do pełnopłatnego zwolnienia chorobowego. Pamiętaj o tym!

Reklama

Sprawdź też więcej porad dla ciężarnych:

Co znaczy ból jajników w ciąży?Wizyty u ginekologa w ciąży11 pięknych chwil z okresu ciąży