Konflikt serologiczny przyczyną poronienia?

Trzy miesiące temu poroniłam w 18. tygodniu ciąży. 2 lata temu poroniłam w 8. tygodniu ciąży. Mam 39 lat. Po poronieniu 2 lata temu nie otrzymałam zastrzyku na przeciwciała (mamy z partnerem konflikt serologiczny). Czy to mogło być przyczyną utraty ostatniej ciąży? Dodam iż od samego początku bardzo źle się czułam i miałam plamienia. Niestety kiedy zgłosiłam się do lekarza nie otrzymałam żadnej konkretnej pomocy ani dodatkowych badań (mieszkam w Szkocji). Niestety tutaj pierwszy kontakt z położną ( bo nawet nie ginekologiem ) kobieta ma po upływie 3 miesięcy ciąży. Po wnikliwym poszukiwaniu w internecie informacji co mogło być przyczyną nasuwają mi się 2 powody a mianowicie konflikt serologiczny oraz prawdopodobnie zbyt niski poziom progesteronu. Chciałabym zapytać czy faktycznie te dwa czynniki mogły spowodować tragedię, która mnie dotknęła oraz czy mam jeszcze szanse na urodzenie dziecka( mam zdrową córkę 21- letnią z pierwszego małżeństwa).

Jolcia

Różnica w zakresie czynnika Rh to dopiero niezgodność. O konflikcie serologicznym mówimy dopiero wówczas gdy do tego, że mama ma czynnik Rh – (ujemny), tato-Rh + (dodatni) płód odziedziczy po tacie czynnik Rh + (dodatni) i mama zacznie wytwarzać przeciwciała. Natomiast jeśli płód odziedziczy czynnik Rh – (ujemny) po mamie nie mówimy o konflikcie serologicznym.

Przyczyn poronienia może być wiele miedzy innymi niedobór progesteronu. Inne przyczyny to niewydolność szyjki macicy, endometrioza, wirusowe infekcje, toksoplazmoza, cytomegalia, różyczka. Przyczyn jest mnóstwo, a znaczna część poronień następuje bez uchwytnej przyczyny. Obecnie dzięki odpowiedniemu leczeniu konflikt serologiczny rzadko jest przyczyną poronienia. W dzisiejszych czasach wiele kobiet w pani wieku rodzi zdrowe dzieci.

Serdecznie pozdrawiam