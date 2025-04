Kiwi w ciąży - dlaczego warto, a nawet trzeba je jeść

Kiwi w ciąży jest zalecane z uwagi na wysoką zawartość witaminy C w tym owocu. Zapobiega on niedokrwistości. Jedno kiwi w ciąży pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, która łagodzi zaparcia, obrzęki i działa moczopędnie.