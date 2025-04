Fot. Fotolia

Krótka historia świętego Dawida

Dawid jest bohaterem starotestamentowym. Towarzyszył w chorobie królowi Saulowi, którego opanowały złe duchy. Dawid pomagał mu, grając na cytrze. Podczas wojny z Filistynami Dawid stanął do pojedynku z Goliatem. Wynik tej walki miał być rozstrzygający dla losów całej wojny. Przeciwko silnemu i dobrze uzbrojonemu Goliatowi wystąpił niedoświadczony młodzieniec, uzbrojony w kij, kilka gładkich kamieni i procę. Na obelgi i szyderstwa Goliata odpowiedział, że nie boi się, gdyż jest wysłannikiem Pana Zastępów, czyli Boga. Kamień z procy, wypuszczony przez Dawida, raził Goliata w czoło tak silnie, że utkwił w czaszce. Przeciwnik zginął. Dla przypieczętowania swojego zwycięstwa, Dawid jego własnym mieczem ściął Goliatowi głowę. Filistyni uciekli.

Dawidowi wiodło się zawsze w życiu, bo cieszył się boską opieką i łaskawością. Stary król Saul obawiał się go, jako konkurenta do władzy. Postanowił ożenić go ze swoją córką, wcześniej jednak wysłał go na kolejna wojnę z Filistynami, mając nadzieję, że Dawid zginie. Dawid pokonał Filistynów i ożenił się z córką Saula, Mikal. Saul wciąż bał się Dawida, ogarnięty strachem i nienawiścią zagrażał jego życiu. Próbował go nawet zabić. W końcu Dawid ratował się ucieczką. Saul podążył za nim. Pewnego razu znaleźli się nocą w tej samej jaskini, o czym Saul nie wiedział. Dawid podkradł się do króla, obciął mu połę płaszcza, a rano pokazał Saulowi, jako dowód, że gdyby chciał, to mógł go zabić. Dopiero to przekonało Saula, że Dawid nie nastaje na jego życie. Po śmierci Saula Dawid został królem.

Skąd pochodzi imię Dawid?

Imię Dawid pochodzi od hebrajskiego słowa dud, dod – kochanie, kochania godny.

Dawid jest patronem muzyków, śpiewaków, poetów i górników.

Dzień św. Dawida – 29 grudnia.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex