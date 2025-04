"Dziecko przed trzydziestką? Nie ma mowy" - tak odpowiedziałoby pewnie większość młodych Polek. Obecne czasy często nie pozwalają kobietom na wczesne macierzyństwo. Powinny mieć jednak świadomość, że z każdym rokiem szansa na potomstwo znacznie maleje...

Kiedy zajść w ciążę?

Biologia jest w tym zakresie nieubłagana. Najlepszy wiek na ciążę z punktu widzenia tego, jak pracuje kobiecy organizm, to 18 lat. Zdziwiona? Faktycznie, świadomie niewiele kobiet zachodzi w ciążę w tym okresie. Przez kilka następnych lat szansa na potomstwo jest nadal wysoka, ale sytuacja ta ulega zmianie po 25. roku życia.

Obecnie problem z płodnością wśród Polek wydaje się większy niż dawniej. Oczywiście wpływają na to różne czynniki, jak stres czy pośpiech, ale również znaczącym jest fakt, że dawniej normą było, że kobiety w wieku poniżej 25 lat miały już przynajmniej jedno dziecko.

Jeśli i ty zastanawiasz się nad tym, kiedy zajść w ciążę, powinnaś mieć świadomość, że im dłużej zwlekasz, tym prawdopodobniej dłużej będziesz musiała starać się, by się w końcu udało. Po 30. roku życia płodność kobiet jest na poziomie 20 proc., a po 40. jedynie 5 proc.Bardzo ważne jest też, by kobieta, która planuje zajść w ciążę, regularnie zażywała kwas foliowy. Jego niedobór w organizmie może wpływać na niepłodność, a jeśli nawet dojdzie do zapłodnienia, spowodować poronienie.

Dni płodne i niepłodne

W ciągu miesięcznego cyklu owulacyjnego jedynie przez kilka dni kobieta jest płodna. Jeśli cykl trwa 28 dni, najłatwiej będzie zajść w ciążę 14 dnia, ponieważ wtedy organizm produkuje najwięcej progesteronu i hormonów przysadki. Jeśli wszystko jest w porządku, dni płodne zaczynają się 3-4 dni przed owulacją, a kończą 4 dni po niej. To znaczy, że pary, które starają się o dziecko, powinny być szczególnie aktywne między 10 a 18 dniem cyklu.

