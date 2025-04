Obiegowo mówi się, że ciąża trwa 9 miesięcy, a dopiero w gabinecie u ginekologa możesz dowiedzieć się, jak oblicza się wiek ciąży i termin porodu.

Kiedy zaczyna się ciąża?

Pewnie dobrze wiesz, że o ciąży możemy mówić wówczas, gdy dojdzie do zapłodnienia, czyli połączenia się plemnika i komórki jajowej. Tak naprawdę jednak trzeba poczekać jeszcze, by ta zapłodniona komórka zagnieździła się w macicy. Ponieważ jednak niezwykle trudno byłoby ustalić, kiedy dokładnie dochodzi do zapłodnienia, lekarze przyjmują za początek ciąży... ostatnią miesiączkę.

1. dzień ostatniej miesiączki uznawany jest za początek ciąży. Jest to również 1. dzień cyklu menstruacyjnego. Wraz z krwawieniem macica kobiety oczyszcza się i przygotowuje do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Właśnie dlatego uznaje się, że skoro te przygotowania w organizmie kobiety prowadzone są z myślą o ciąży, już ten moment uznaje się za ciążę, jeśli dojdzie do zapłodnienia. Co to oznacza w praktyce?

Ile trwa ciąża?

Przyjmuje się, że ciąża trwa 280 dni, czyli 40 tygodni. Tak naprawdę jednak rzeczywisty rozwój płodu jest krótszy, trwa ok. 267 dni, czyli 38 tygodni. Ponieważ jednak trudno jest ustalić, w którym momencie dokładnie dochodzi do zapłodnienia, stosuje się regułę Naegelego, zgodnie z którą początkiem ciąży jest pierwszy dzień cyklu, w którym kobieta ma ostatnią miesiączkę.

Umownie określa się, że ciąża trwa 9 miesięcy (lub 10 miesięcy księżycowych, które są liczone po 28 dni każdy) i dzieli się na 3 trymestry. Prawidłowy czas trwania ciąży to od 38 do 42 tygodni.

Wiek ciąży a wiek płodu

1. tydzień ciąży to tak naprawdę 1. tydzień cyklu zapoczątkowany miesiączką. W rzeczywistości nie ma zatem mowy o tym, że już rozwija się w łonie kobiety płód. Do zapłodnienia dochodzi około 14. dnia cyklu, czyli wtedy, gdy kobieta ma płodne dni, a konkretnie - owulację. Wiek płodu jest zatem o około 2 tygodnie młodszy od wieku ciąży.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Mileny Oszczepalińskiej. Pierwotnie został opublikowany 19.10.2015.

