Kiedy po porodzie można zajść w ciążę

Kobieta po porodzie może mieć owulację nawet po ok. 45 dniach od porodu, ale nie oznacza to tak szybkiej możliwości zajścia w ciążę. Płodność i to, kiedy kobieta może zajść w ciążę po porodzie, jest zależne od hormonów, laktacji, naturalnych predyspozycji.